الملاكم الأوكراني لوماتشنكو يعود من ساحات القتال إلى الحلبة

كان الملاكم الأوكراني فاسيلي لوماتشنكو يستعد لخوض نزال لاستعادة ألقابه العالمية في وزن الخفيف في فبراير شباط الماضي عندما سمع أن روسيا غزت بلاده.

وبدلا من البقاء بأمان في الخارج، هرع الملاكم الحاصل على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين والمعروف باسم “لوما” للانضمام إلى المجهود الحربي.

وقال لوماتشنكو لرويترز من خلال مترجم أثناء التحضير لنزاله أمام الأمريكي يامين أورتيز يوم السبت في نيويورك وهو النزال الأول له منذ بداية الغزو “كان قرارا عاديا لأي رجل عندما يحين وقت الدفاع عن بلاده”.

وقال إن الأيام الأولى للغزو كانت الأصعب.

وأضاف “خلال تلك الأيام الأولى، تقدم الجيش الروسي بسرعة كبيرة، واستولى على مدينة تلو الأخرى واتجه نحو كييف. لذلك لم نحصل على صورة واضحة لما قد يحدث غدا في منطقتك”.

لكن ما اكتشفه وهو يقف جنبا إلى جنب مع متطوعين آخرين هو أن الأوكرانيين يتمتعون بعزيمة وشجاعة لا حدود لها.

وقال “لدينا الكثير من الشجعان الذين هم على استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل بلادهم”.

وقال بطل العالم السابق في ثلاث فئات للوزن الخفيف، والبالغ من العمر 34 عاما، إن خبرته في الحلبة ساعدته أثناء خدمته.

وأضاف “تعرف جيدا مواجهة الخطر بفضل الجاهزية الجسدية والذهنية في الملاكمة. عليك أن تكون في كامل الجاهزية دائما لحماية نفسك حتى لا تسمح للخصم بإلحاق أي ضرر بك.

“بالطبع، لا يمكنك مقارنة أجواء الملاكمة بساحة المعركة حين تحلق فوقك الطائرات وتقصفك بالصواريخ والرصاص.

“لكن في الوقت نفسه، أعتقد أنني كنت أكثر استعدادا مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في أي رياضة قتالية. لذا فقد منحني هذا أفضلية”.

وردا على سؤال حول رسالته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصف الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه “عملية عسكرية خاصة” كان لوماتشنكو صريحا.

وقال “وكلت أمره لله”.

وأضاف أن الوضع على الأرض تحسن بما يكفي لدرجة أنه يستعد لاستئناف مسيرته في الملاكمة معبرا عن فخره بتمثيل أوكرانيا على المسرح الرياضي العالمي.

وقال “في كل مرة تخوض فيها نزالا، فإنك تمثل بلادك وتدافع عن ألوان علمها.

“هذه المرة لا تختلف كثيرا. إنها فرصة أخرى لإظهار قدراتي للعالم ولفت الانتباه لما يحدث في أوكرانيا”.

ويلتقي لوماتشنكو مع أورتيز الذي لم يتجرع أي هزيمة يوم السبت في ماديسون سكوير جاردن وفي حال فوزه سيلتقي مع الملاكم الأمريكي ديفين هاني بطل العالم بلا منازع في وزن الخفيف.