“UFC” يحقق حلم نور محمدوف

طلب البطل حبيب نور محمدوف بعد فوزه على جاستن غايتجي، في النزال الذي جمعهما يوم السبت الماضي، في “جزيرة القتال” العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن دورة “UFC 254″، من اتحاد “UFC” وضعه في المركز الأول في التصنيف الجديد، أمام الأمريكي جون جونز.
ونشر حبيب، الذي أعلن اعتزاله، التصنيف الجديد عبر حسابه في تطبيق “إنستغرام” معلقا عليه: “لقد كان ذلك نتيجة عملي طوال حياتي، لم أحصل على أي شيء بسهولة، ولم أحصل على أي شيء مقابل لا شيء. العمل الجاد ورجاء الله والصبر، هذه الصفات الثلاث ساعدتني على النجاح. وبالطبع، المتابعة المستمرة من قبل والدي ونصائحه. والذي استثمر في الكثير من الوقت والجهد”.
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It was work of my life, I never got anything easy, and nothing was given to me because I’m nice guy. Hard work, hope for Allah and patience, this three ingredient helps me to get successful, and of course, control and advises from my Father, who invested in me a lot of time and work. – Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, Надежда на Аллаха и терпение, вот три качества которые мне помогли прийти к успеху и конечно же постоянный контроль и советы Отца, который вложил в меня очень много времени и труда.
وهذا الفوز هو الـ29 للبطل الروسي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، فيما تجرع غايتجي البالغ 31 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 22 انتصارا.
يذكر أن حبيب البالغ من العمر 32 عاما، أعلن اعتزاله مباشرة بعد نهاية نزاله ضد غايتجي، بسجل ناصع البياض بعد 29 انتصارا حققها خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتذوق مرارة الهزيمة.