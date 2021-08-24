آثار جانبية مبهرة لـ”الفيتامين د” لمن هم فوق الـ50

يعتبر الفيتامين مركب عضوي من المغذّيات التي يحتاجها الكائن الحي بكميات صغيرة ليتمّ الأيض بطريقة سليمة. ويتخذ كل فيتامين من هذه الفيتامينات موقعه المميز في سلسلة المهام التي ينفذها أعضاء الجسم.

ويعتبر “فيتامين د” من أكثر الفيتامينات أهمية، خصوصاً في الفترة الأخيرة، حيث تصدر هذا العنصر الفريد عناوين الأخبار لأشهر بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد نظرا لارتباطه بمناعة جسم الإنسان.

ومع تقدم الإنسان بالعمر، تزداد المشكلات المترافقة مع الكهولة، وتزداد مخاطر الإصابة بحالات صحية معينة مثل هشاشة العظام والسرطان وارتفاع ضغط الدم، حيث تتناقص نسب الفيتامينات في الجسم الأمر الذي يسبب مشكلات كبيرة، اقرأ على سبيل المثال المقال الآتي: (نقص فيتامين د يعرض الإنسان الي 4 مخاطر كبيرة).

ويعتبر نقص “فيتامين د” من المشكلات الشائعة حول العالم، حيث لا يستطيع أغلب السكان اكتساب هذا الفيتامين من خلال التعرض لأشعة الشمس، بالإضافة إلى أن قدرة جلد الإنسان على إنتاج “فيتامين د” لدى كبار السن تتراجع بنحو 25% مقارنه بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً.

إليكم بعض الآثار الجانبية الجيدة التي يحصل عليها الأشخاص فوق سن الـ50 بسبب دعم أجسامهم بفيتامين د، قد تجنبهم الكثير من المشاكل الصحية الخطيرة.

1- عظام قوية تبعد “كسرة الموت”

يعاني أغلب الأشخاص من ذوي الأعمار الكبيرة من هشاشة العظام، ومن المعروف في الأوساط العلمية وحتى بين الناس، أن الكسور التي تحدث في سن متأخرة جدا، قد تسبب الوفاة، لذلك يطلق عليها “كسرة الموت”.

2- اكتئاب أقل ودماغ جيد وفعال في سن متأخرة

نوهت الأبحاث إلى أن أغلب حالات الاكتئاب تظهر في سن الكهولة أو سن متأخرة بعد الـ50، ويعتبر الاكتئاب المتأخر من الحالات المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالأمراض وحالات الانتحار بالإضافة إلى انخفاض الأداء البدني والمعرفي والاجتماعي وزيادة إهمال الذات التي تظهر في الشيخوخة.

3- “فيتامين د” يبعد شبح المرض الخبيث (السرطان)

يعتبر التقدم في العمر من أهم العوامل المسببة لحدوث بعض أنواع السرطان، وترتفع معدلات الإصابة بالسرطان عموما بشكل مطرد مع تقدم الإنسان بالعمر، مما يعني ضرورة إيجاد طرق لتقليل هذه المخاطر.

4- ضغط دم صحي لدى كبار السن

ربطت العديد من الدراسات والأبحاث بين انخفاض مستويات “فيتامين د” والعديد من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، على رأسها المرض الأكثر شيوعا وهو ارتفاع ضغط الدم، حيث يرتفع الضغط مع تقدم الإنسان بالعمر.

5- جهاز مناعة “متين” يحمي الجسم في المراحل المتأخرة

يتدهور جهاز المناعة تدريجيا مع تقدمه بالعمر، حيث لوحظ وجود ارتباط بين انخفاض مستويات “فيتامين د” في الدم وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والاضطرابات المرتبطة بالمناعة، خصوصا في فترة انشار وباء فيروس كورونا المستجد.