آثار جانبية مفاجئة لتناول العسل!

بينما من المحتمل أن يكون لديك وعاء من العسل في متناول اليد لتحلية الشاي، قد تعلم بالفعل أن العسل يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق، إلا أن هذا الغذاء الحلو له في الواقع آثار جانبية مفاجئة على صحتك قد لا تكون على دراية بها.

موقع Eat This, Not That سأل اختصاصيي التغذية وخبراء آخرين عن فوائد وعيوب إدراج العسل في نظام غذائي صحي.

1.يمكن أن يساعد العسل في تقليل الالتهاب

تقول خبيرة التغذية ليزا أندروز أن أحد الفوائد الصحية المدهشة للعسل هو أنه يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب.

يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات عن طريق خفض مستويات البروستاغلاندين في الدم.

وفقا لدراسة من المجلة الدولية للبحوث والمراجعة، فإن عسل النحل الطبيعي، الذي لم تتم معالجته أو تصفيته، قد ثبت أنه يقلل من عسر الطمث (الحيض المؤلم) ومستويات البروستاغلاندين، مما يدل على فوائده المضادة للالتهابات.

2. قد يقلل العسل من شدة السعال

كطفل، ربما تم إعطاؤك كوبا من الشاي الدافئ مع العسل عندما كنت مريضا بالسعال.

تقول أندروز: “قد يساعد تناول العسل في تقليل أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي بما في ذلك تكرار السعال وشدة السعال”.

في الواقع، وفقا لمايو كلينك، أظهرت الدراسات أن العسل يعمل بشكل جيد، إن لم يكن أفضل، من أدوية السعال الشائعة التي تحتوي على مكون ديكستروميثورفان.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر دائما عدم إعطاء العسل لطفل أصغر من عام واحد، بسبب حالات نادرة من التسمم الغذائي.

3. قد يساعد العسل في تخفيف أمراض الجهاز الهضمي

تقول خبيرة التغذية لورين أوكونور إن العسل يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض بعض مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك والقرحة. تدعم مايو كلينك هذا الأمر، مستشهدة بالأدلة التي تشير إلى أنه قد تساعد في تقليل القلق.

4. يمكن أن يحمي العسل من الجذور الحرة

ربما سمعت عن منتجات العناية بالبشرة التي تحمي من الجذور الحرة، وكذلك بعض الأطعمة التي تتناولها.

تقول أخصائية التغذية هيذر ساكس إن العسل يوفر فوائد مضادة للأكسدة من خلال حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة.

وتشير إلى أن “الجذور الحرة هي ذرات أو جزيئات يمكن أن تسبب تلفًا لخلايا الجسم”.

5. يمكن أن يحمي العسل قلبك

أضف بعض العسل إلى الزبادي أو دقيق الشوفان أو العصير لجني الفوائد القلبية الوعائية لمضادات الأكسدة.

تقول برينا وودز أخصائية التغذية المسلجة: “معظم الناس لا يعرفون أن العسل هو في الواقع مصدر رائع لمضادات الأكسدة. فقط تأكد من حصولك على عسل عالي الجودة ومعالج بأقل قدر ممكن”.

وتوضح أن “مضادات الأكسدة تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة وتمنع مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب”.

الآثار الجانبية للعسل:-

1. يمكن أن يضر العسل بالأسنان

يقترح خبراء التغذية ضرورة مراقبة كمية العسل التي تتناولها لأنها قد تسبب بعض الضرر للأسنان. فعلى غرار أنواع السكريات الأخرى، يمكن أن يزيد العسل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

2. يمكن أن يكون العسل مشكلة لمن يعانون من مرض الكبد الدهني

الفركتوز هو السكر الرئيسي الموجود في العسل. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يمكن أن يكون خطيرا بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض الكبد الدهني.

تقول خبيرة التغذية نيكول ليندل: “يتم أيض الفركتوز بشكل مختلف عن مصادر الطاقة الأخرى، يتم استقلابه عن طريق الكبد، مما قد يمثل مشكلة لمن يعانون من مرض الكبد الدهني.

وتضيف “يُنصح الأفراد المصابون بمرض الكبد الدهني عادة بتجنب الكحول والحد من تناول الفركتوز لهذا السبب”.

3. قد يساهم العسل في زيادة أعراض الحساسية

يقولون إن العسل يمكن أن يساهم في علاج الحساسية لكن ذلك هو في الواقع أسطورة.

تقول لاكيا رايت، طبيبة أمراض الحساسية في مستشفى النساء في بوسطن “لسوء الحظ ، لا يساعد [تناول العسل المحلي] في حالات الحساسية لأن حبوب اللقاح التي يجمعها النحل عادة ما تكون من الأزهار، وهي ليست قوية ولا تثير جهاز المناعة لديك مثل حبوب اللقاح الأخرى (مثل الأشجار والأعشاب)”.

وتضيف: ” في الواقع، قد يأتي هذا العلاج بنتائج عكسية. في بعض الحالات، قد يساهم تناول العسل الخام المحلي في ظهور أعراض الحساسية لأنه إذا كنت شديد الحساسية، فإن تناول حبوب اللقاح بكميات صغيرة يمكن أن يسبب أعراضا محلية مثل حكة الفم”.