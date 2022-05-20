آلام الحوض عند الرجال.. اليكم الأسباب والعلاجات

لا تقتصر آلام الحوض عند النساء فقط بل تحدث عند الرجال أيضاً، وهو ألم يتوجد في المنطقة الواقعة بين أسفل البطن والأرداف.

هناك العديد من الأسباب والمشكلات الصحية المسببة لآلام الحوض عند الرجال منها ما هو عارض ويُمكن حلّه بسرعة، ومنها ما هو خطير، لذلك يجب عليك زيارة الطبيب في حال استمرار الشعور بآلام الحوض.

أسباب آلام الحوض عند الرجال

هناك العديد من المشكلات الصحية والأمراض المسببة للشعور بآلام الحوض عند الرجال، ونستطيع التميز بينها بالاعتماد على الأعراض الأخرى المرافقة لألم الحوض، تعرف على أشهرها في الآتي:

1. التهاب المسالك البولية :

يحدث التهاب المسالك البولية بسبب التعرض لعدوى بكتيرية بالغالب، وهو التهاب يحدث في القناة البولية للرجل والتي تتكون من الإحليل، والحالب، والمثانة، والكليتين.

تُرافق آلام الحوض في حالة التهاب المسالك البولية الأعراض الآتية:

حرقة في البول.

الحاجة المستمرة للتبوّل.

تغيُّر في لون ورائحة البول.

الحمى والقشعريرة.

آلام في مناطق أخرى، مثل آلام أسفل الظهر.

ظهور دم في البول.

2. الأمراض المنقولة جنسياً:

هناك العديد من الأمراض الجنسية التي تُسبب آلام الحوض عند الرجال أهمها: مرض السيلان، والكلاميديا.

تُرافق آلام الحوض الناتجة عن الأمراض المنقولة جنسياً الأعراض الآتية:

التهاب الإحليل.

إفرازات القضيب.

3. التهابات البروستاتا:

تحدث التهابات البروستاتا بالغالب بسبب وجود عدوى بكتيريا، وتُرافقها الأعراض الآتية:

حمى.

قشعريرة.

الصعوبة عند التبول.

الحرقة عند التبول.

الاستيقاظ ليلًا لدخول الحمام.

ألم عند القذف.

4. أسباب أخرى:

قد تُسبب بعض الأمراض والمشكلات الصحية الأخرى في آلام الحوض عند الرجال، مثل:

متلازمة القولون العصبي.

التهاب الزائدة الدودية.

حصى الكلى.

التهاب المثانة.

تضخم البروستاتا الحميد.

فتق أسفل البطن.

تشخيص سبب آلام الحوض عند الرجال

بسبب تنوع أسباب آلام الحوض عند الرجال يجب زيارة الطبيب لتشخيص المسبب وعلاجه، ويتم التشخيص بالشكل الآتي:

التشخيص الفيزيائي من قبل الطبيب.

تحليل مستضد البروستات النوعي.

فحص ديناميكيا البول.

تنظير المثانة.

تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية.

التصوير بالرنين المغناطيسي.

التصوير بالأشعة المقطعية.

علاج آلام الحوض عند الرجال:

تختلف طرق علاج آلام الحوض باختلاف المسبب ولكن بشكل عام تكون على النحو الآتي:

1-مسكنات للألم: تُستخدم بشكل عام لتخفيف الآلام، مثل: مسكنات الآلام اللاستيرويدية.

2-المضادات الحيوية: تُستخدم عند الإصابة بالتهاب بكتيري، مثل: التهاب المسالك البولية البكتيري أو التهاب البروستاتا البكتيري.

3-مضادات الاكتئاب: قد تُصرف بجانب الأدوية الأخرى للسيطرة على الآثار النفسية والجسدية لألم الحوض المزمن.

4-مرخيات العضلات: تُستخدم في حال الإصابة بحصى الكلى.

5-العمليات الجراحية: قد تستدعي بعض الحالات التدخل الجراحي، مثل: حصى الكلى الكبيرة التي تحتاج لتفتيت.

طرق الوقاية من الإصابة بآلام الحوض عند الرجال:

في بعض الحالات يكون من الصعب الوقاية من الإصابة بآلام الحوض، ولكن هناك بعض النصائح التي قد تُخفف من خطر الإصابة بها، مثل:

احرص على ممارسة الجنس الآمن عن طريق وضع الواقي الذكري.

عالج مشكلات الجهاز الهضمي التي تُواجهك، مثل: مشكلة الإمساك.

احرص على شرب الكثير من الماء.

قم بإجراء الفحوصات بشكل دوري، وخصوصًا فحص سرطان القولون، وسرطان البروستاتا.