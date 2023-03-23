آمنة وغير مكلفة.. تقنية جديدة لاختيار جنس الجنين

توصلت دراسة جديدة إلى طريقة تمكن الآباء من اختيار نوع الجنين بأمان وفاعلية تبلغ 80%.

وكشف باحثو كلية طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك، أن التقنية الجديدة التي طوروها آمنة للغاية وفعالة وغير مكلفة ومتوافقة مع المعايير الأخلاقية.

وفي حين توجد حاليًّا طريقة للتحكم في جنس الجنين من خلال ما يُعرف بأطفال الأنابيب، وذلك عن طريق تلقيح بضع بويضات وإنتاج أجنة واختيار النوع الذي يفضله الوالدان للزراعة في رحم الأم، قبل التخلص من الأجنة الأخرى، إلا أن هذه الطريقة تواجه الكثير من المشاكل الأخلاقية.

ومع ذلك، وجد الباحثون طريقة مختلفة، تتخطى الخطوة المثيرة للجدل المتمثلة في التخلص من الأجنة، إذ ابتكروا وسيلة لفصل واختيار الحيوانات المنوية قبل عملية التخصيب.

وبهذه الطريقة يمكن تحديد جنس الأجنة، قبل تكوينها بناءً على ما إذا كان الحيوان المنوي يحتوي على كروموسوم X (يصنع أنثى) أو كروموسوم Y (يصنع ذكرًا)، باستخدام مقاييس الكثافة.

وبعد إجراء الدراسة التي شملت أكثر من 1300 من الأزواج المشاركين، اكتشف الباحثون أن الحيوانات المنوية التي تحتوي على كروموسوم X أثقل قليلاً من الحيوانات المنوية التي تحتوي على كروموسوم Y.

وقال الباحثون: “على الرغم من أن الأمر موضع جدل من الناحية الأخلاقية، إلا أنه من الشائع أن يفضل الآباء أحد الجنسين عن الآخر”.

وأضافوا: “نظرًا لأن طريقتنا لا تؤدي إلى زيادة عدد الأجنة للاختيار بينها، يمكن اعتبارها آمنة للغاية وفعالة وغير مكلفة ومقبولة من الناحية الأخلاقية”.