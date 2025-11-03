أبرزها الصلصة.. أكثر 5 مسببات تساعد على تصبّغ الأسنان!

حذّرت طبيبة الأسنان البريطانية هانا كينسيلا من أن بعض الأطعمة والمشروبات اليومية يمكن أن تُسبب اصفرار الأسنان بشكل واضح، حتى لمن خضعوا لعمليات تجميلية مثل الزرعات، مشيرة إلى أن العناية اليومية وحدها لا تكفي للحفاظ على البياض الناصع.

وأضافت كينسيلا، التي تُعد من أبرز المختصين في تجميل الأسنان في المملكة المتحدة ومؤسسة علامة “Icy Bear” للعناية بالفم، أن “المشكلة ليست في الامتناع التام عن تناول تلك الأطعمة، بل في معرفتها والحد من تأثيرها عبر خطوات بسيطة بعد الأكل أو الشرب”، بحسب تقرير نشرته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

كما أوضحت أن المينا، الطبقة الخارجية للأسنان، تعمل كدرع واقٍ لكنها مسامية بطبيعتها، ما يجعلها تمتص الأصباغ اللونية القوية في الأطعمة والمشروبات. ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى تغير تدريجي في اللون. كما أن تآكل المينا الطبيعي مع التقدم في العمر يكشف طبقة العاج (الدنتين) الصفراء بطبيعتها، ما يزيد الإحساس بالتصبغ.

وفيما يلي أكثر 5 مسببات لتصبّغ الأسنان:

1- الشاي والقهوة

إذ يعدّ الشاي والقهوة من أكثر المشروبات اليومية تسببًا بتصبغات بنية بين الأسنان بسبب احتوائهما على مادة التانين. فيما تخفف إضافة الحليب بعض الأثر، كما يُستحسن المضمضة بالماء بعد الشرب.

2- العصائر الحمضية

كذلك تحتوي عصائر البرتقال والليمون والرمان على سكر مركز وحموضة مرتفعة تفتح مسامات المينا، ما يسمح للأصباغ بالنفاذ أعمق. لذا تنصح كينسيلا بشرب العصائر باستخدام قشة لتقليل ملامستها للأسنان.

3- الصلصة

إلى ذلك، يعد الكاتشب وصلصة الباستا من أكثر المسببات “غير المتوقعة”. فحموضتهما العالية تؤدي إلى تآكل المينا مع الاستخدام المتكرر. وتوصي بتناول خضروات ورقية أو جبن قبل الوجبة لتشكيل طبقة واقية طبيعية.

4- التوت الداكن

كما أكدت الطبيبة أن ثمارًا مثل العنب البري والتوت الأسود والتوت الأحمر تحتوي على أصباغ قوية وحموضة مرتفعة، ما يضاعف خطر الاصفرار. لذا أوصت بتناوله ضمن الوجبات أو مع اللبن لتقليل احتكاكه المباشر بالأسنان.

5- التدخين

إلى ذلك، شددت كينسيلا على أن التدخين لا يزال المسبب الأكبر للاصفرار، لكنها حذّرت أيضًا من “التأثير الخفي” للفايب (السجائر الإلكترونية)، إذ تحتوي النكهات على مواد لزجة تلتصق بالمينا وتترك طبقة يصعب تنظيفها.

نصائح وقائية

كما أوضحت أن كثيرًا من الأشخاص الذين أجروا عمليات “فينير” (veneers) أو زراعة أسنان يظنون أنهم تخلصوا من مشكلة التصبغ نهائيًا، “لكن الواقع أن تلك المواد التجميلية أكثر عرضة للتصبغات من المينا الطبيعية، ما يجعل العناية الدقيقة ضرورة بعد كل وجبة”.

هذا ونصحت الطبيبة بالمضمضة بالماء أو غسول فم خالٍ من الكحول بعد الأكل أو الشرب، وكذلك بتنظيف الأسنان بعد 30 دقيقة من المشروبات الحمضية لتفادي تآكل المينا، إضافة إلى فحص الأسنان دوريًا مرتين سنويًا، وتجنّب الإفراط في العصائر الملونة والمشروبات الغازية.