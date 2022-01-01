السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبرز أعراض “أوميكرون”.. يمكنك سماعه قبل الشعور به

منذ 15 دقيقة
كورونا
A A A
طباعة المقال

خلصت دراسة حديثة، إلى أن أولى العلامات على الإصابة بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون”، قد تكون تغير الصوت، وأن هذا العارض ما يفرقه عن “الزكام”.

وفي تقرير لها، أشارت صحيفة “ميترو” البريطانية، إلى أن “مستويات قياسية من الأشخاص أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وأنه قد تكون إحدى أولى العلامات على الإصابة بمتحور “أوميكرون” من هذا الفيروس هو تغيير في صوت المصاب”.

وأضافت: “هناك أدلة متزايدة على أن متحور “أوميكرون” يشبه الزكام أكثر من المتحورات السابقة”، لافتة إلى أنه “بالنسبة للبعض، فإن أحد الأعراض المحتملة الأولى للإصابة بمتحور “أوميكرون” هو الصوت الأجش، مما يعني أنه قد يكون من الممكن سماع “أوميكرون” قبل الشعور به”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد، أبلغ عشرات الأشخاص عن إصابتهم بأعراض تشبه أعراض البرد”، مشيرة إلى أن الخبراء يحذرون من أن العلامات المنذرة يمكن أن تكون أي شيء من سيلان الأنف والصداع إلى آلام الجسم والتعرق الليلي، وأن الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها هي احتكاك الحلق والعطس وآلام أسفل الظهر والتعب.

وأوضحت أنه “بالرغم من أن المملكة المتحدة تبلغ عن مستويات إصابة قياسية بفيروس كورونا، فإن المؤشرات والدراسات المبكرة تشير إلى أنمتحور “أوميكرون” قد يكون شكلا أكثر اعتدالًا من متحورات الفيروس السابقة (ضرره أخف)”.

    المزيد من الصحة

    المشروبات المحلاة بالسكر لها أثار خطيرة على الصحة
    احذره.. مشروب يضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء
    كورونا
    كورونا
    توقع غريب بشأن موعد انتهاء “موجة العدوى” بمتحور أوميكرون
    تعرفوا إلى أفضل وأسوأ وضعيات للنوم على صحتك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اشتباكات في الشياح
    بالفيديو.. معركة رأس السنة في الشياح!!
    الدولار
    قبل ساعات من استقبال العام الجديد.. كم سجل دولار السوق السوداء؟
    ميشال حايك
    بشار الأسد وصحون فضائية والعالم يحبس أنفاسه.. ماذا قال ميشال حايك عن “2022”؟