أبرز الأسباب التي تزيد من ألم الصداع بعد الإفطار؟

انخفاض السكر في الدم من أهم أسباب الصداع بعد الأكل

يعاني بعض الصائمين خلال شهر رمضان المبارك من ألم وصداع في الرأس بعد تناولهم وجبة الإفطار، ما يدفع بهم لتناول المسكنات بدلاً من البحث عن سبب المشكلة وإيجاد حل لها.

تشير الدراسات الطبية إلى سبب هذا الألم يعود إلى تناول كمية كبيرة من الطعام، مما يتسبب في زيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الجهاز الهضمي ونقص التروية الدموية الواصلة إلى المخ.

كما أن ملأ المعدة بالطعام و عسر الهضم يؤدي إلى الضغط على الحجاب الحاجز، مما يعيق عملية التنفس، التي تجعل الصائم يشعر بضيق في التنفس والإعياء والصداع.

قد تشعر الصائم في بعض الحالات بصداع نصفي بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم.

كيف يمكننا الوقاية من الصداع في رمضان؟

– تناول وجبة السحور، مع ضرورة خلوها من الأطعمة والمشروبات السكرية واشتمالها على الزبادي والمصادر الطبيعية للألياف، مثل الخضراوات والفواكه.

– عدم الإفراط في الطعام على وجبة الإفطار.

– شرب كمية وفيرة من الماء بين الإفطار والسحور.

– تجنب الإكثار من المشروبات المنبهة.

– الابتعاد عن الضغط العصبي قدر المستطاع.

– يجب على مرضى الضغط والسكري تناول الأدوية دون الإخلال بالجرعات والمواعيد المحددة من قبل الطبيب.

– المتابعة المستمرة لمستويات الضغط وسكر الدم.

– استشارة الطبيب المختص في حالة استمرار الصداع لفترة طويلة.