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أبرز الطرق للتعرف على تطور مرض السكري

منذ 40 دقيقة
مرض السكري

مرض السكري

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كشفت اختصاصية الغدد الصماء، ألينا باريدو، أبرز طرق التعرف على تطور مرض السكري عند الإنسان.

وفقًا للطبيبة، فإن السبب الرئيسي لزيارة مختص الغدد الصماء هو عدد من العلامات التي تشير إلى احتمال تطور مرض السكري، بحسب ما ذكر موقع “medikforum”.

وأكدت الطبيبة أن “أعراض مرض الغدد الصماء واسعة ومعقدة للغاية، لذا فإن معرفة موعد زيارة اختصاصي الغدد الصماء قد يكون أمرًا صعبًا”.

ومع ذلك، بالنسبة لمرض السكري، هناك علامات مميزة تخبرك عن وجوب استشارة طبيب مختص، وتشمل هذه الأعراض التبول المفرط، وحكة في الأغشية المخاطية والجلد، والظهور المنتظم لآفات الجلد الالتهابية المستعصية، والصداع المنتظم خاصة عند الشعور بالجوع.

وأضافت الطبيبة بعض الأعراض مثل التعب المفرط وضعف العضلات، وزيادة حادة في الشهية مع فقدان الوزن، والشعور المتكرر بالعطش وجفاف الفم.

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