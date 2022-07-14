أبرز 10 أسباب قد تؤدي للإصابة بحكة الرأس المزعجة

يعاني البعض وخاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة من ازدياد حكة الرأس والرقبة

يعاني البعض وخاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة من ازدياد حكة الرأس والرقبة، الأمر الذي يتسبب بالإزعاج وحتى بالحرج امام الناس.

ووفقاً لموقع ويب فإن أسباب حكّة الرأس الأكثر شيوعًا وطرق التخلص منها في ما يأتي:

1. الإصابة بقمل الشعر

يوصف قمل الشعر بأنه حشرات صغيرة تعلق في الرأس وتنتشر بصورة كبيرة، ويمكن أن تنتقل من شخص لآخر بسهولة، والذي يظهر في مرحلة المدرسة لدى الأطفال وخاصةً في موسم الربيع والصيف.

تكون بداية ظهور القمل على هيئة بيض باللون الأبيض يشبه قشر الشعر، وهذا البيض يخرج منه أعداد كبيرة من هذه الحشرات الصغيرة.

يمكن الوقاية من مشكلة قمل الشعر من خلال الحفاظ على نظافته، ويفضل ربط شعر الأطفال حتى لا يسهل انتقال الحشرات من طفل لآخر.

تتوفر بعض المنتجات الوقائية من قمل الشعر في الصيدليات، والتي ينصح بشرائها وتطبيقها مع بداية موسم الربيع والصيف.

يجب شراء الشامبو والمستحضر الذي يساعد في القضاء عليها في حالة الإصابة بقمل الشعر، وفي حالة كان المصاب فتى فينصح بقص شعره.

2. ظهور قشرة الشعر

تسبب الحكة الشديدة عندما يتحول الأمر إلى التهاب الجلد الدهني، فهو الشكل الحاد من قشرة الرأس.

يمكن علاجها من خلال شامبو ومستحضرات مخصصة للقضاء عليه، كما ينصح باستخدام منتجات تحتوي على مضادات الفطريات.

يجب اللجوء إلى طبيب الجلدية ليصف أدوية أكثر فعّالية إذا استمرت قشرة الشعر بعد استخدام هذه المنتجات.

3. ظهور رد فعل تحسسي

من أسباب حكة الرأس أيضًا ظهور التهيج كرد فعل تحسسي ناتج عن الآتي:

استخدام منتجات تحتوي على مركبات كيميائية ضارة على الشعر، حيث أنها سوف تؤدي حتمًا إلى الشعور بالحكّة.

استخدام المنتجات المثبتة للشعر، وكذلك مستحضرات تلوين الشعر وصبغه، فكل هذه المنتجات غير صحية وتسبب مشكلات عديدة بفروة الرأس والشعر.

تحري الدقة في المنتجات التي يتم تطبيقها على الشعر مهم جدًا حتى لا تسبب الحكّة.

4. عدم العناية بنظافة الشعر

يمكن أن تكون الأوساخ المتراكمة على الشعر وفروة الرأس أحد أسباب حكة الرأس، لذا:

يجب غسل الشعر بشكل دوري والحفاظ على نظافته وعدم تعريضه لأي تلوث سواء من خلال الوسائد غير النظيفة أو الأتربة.

يجب أن تكون الأدوات المستخدمة للشعر نظيفة ومطهرة، سواء الفرشاة أو المنشفة وغيرها.

لا ينصح بمشاركة الأدوات الشخصية الخاصة بالشعر والرأس؛ لأنها يمكن أن تتسبب في انتقال الجراثيم والفطريات.

يجب غسل الشعر على الفور إذا تعرض الرأس للتعرق للتقليل من حدوث التهيج والحكّة.

5. الإصابة ببعض الأمراض

قد تكون بعض الأمراض هي السبب في حدوث حكة الرأس، حيث أنه يسبب الآتي:

تؤدي الأمراض الجلدية الالتهابية إلى الشعور بحكّة في الرأس وأبرزها الصدفية والأكزيما، فهما من الأمراض التي تظهر في مختلف أنحاء الجسم، ويمكن أن تحدث في فروة الرأس أيضًا.

تتشابه الصدفية مع قشرة الرأس، ولكنها تكون أكثر سُمكًا وتميل للاحمرار، وغالبًا ما تصيب الكبار.

تعرف الأكزيما بالتهاب الجلد التأتبي وتزداد فرص الإصابة بها لدى الأطفال.

تتوفر علاجات تساعد في القضاء على أمراض الجلد التي تصيب فروة الرأس.

6. التعرض لأشعة الشمس الضارة

من المحتمل أن يكون أحد أسباب حكّة الرأس هو التعرض لأشعة الشمس الضارة بشكل مباشر ولفترة طويلة مما يؤدي لحدوث حروق في الجلد، ولتجنب هذه المشكلة ينصح بالآتي:

ارتداء قبعة على الرأس، وعدم البقاء لفترات طويلة أسفل أشعة الشمس الحارقة.

أخذ حمّام بارد للوقاية من هذه الحروق عند العودة للمنزل.

7. الإصابة بجفاف الرأس

يزداد جفاف الجلد في موسم الشتاء ويصل إلى مختلف أنحاء الجسم ومنها الرأس، حيث تقل نسبة الزيوت الطبيعية بها في هذا الموسم البارد.

والوقاية من هذه المشكلة تكون من خلال ترطيب الجلد، وكذلك شرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم.

8. ظهور حبوب الرأس

تحدث حبوب الرأس نتيجة لبعض الأسباب، مثل: عدم نظافة الشعر، أو الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مما يؤدي للشعور بالحكّة.

ويمكن أن تتسبب حكّة هذه الحبوب في جرحها مما يزيد من خطورة المشكلة، ولذلك ينصح باستخدام مستحضر موضعي لعلاج هذه الحبوب وتقليل الشعور بالحكّة.

9. شد الشعر بقوة

عندما تستخدم المرأة رابطة شديدة القوة للشعر فإن فروة الرأس تتأثر، ويمكن أن تصاب بالتهابات تصاحبها حكّة.

ولذلك يجب عدم ربط الشعر بقوة لتفادي هذا السبب من أسباب حكة الرأس.

10. عدم تهوية الشعر

ينطبق هذا على المرأة المحجبة التي تغطي شعرها لفترات طويلة دون أن تعطيه فرصة للتهوية فتتعرق فروة الرأس، مما يسبب مشكلات جلدية عديدة تصاحبها حكّة.

ولذلك يجب تهوية الشعر وتركه حرًا عند العودة إلى المنزل.