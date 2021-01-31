أبسط 5 طرق طبيعية للتخلص من الشخير

الشخير أثناء النوم من المشكلات التي تؤرق الكثيرين ، وبسببه يحرم العديد من الحصول على نوم هادئ ومريح، ويمكن أن يكون في كثير من الأحيان علامة على اعتلال الصحة.

كما يمكن أن ينتج عن مجموعة متنوعة من الأسباب بما في ذلك التهاب الجيوب الأنفية أو زيادة الوزن، ولهذا ندرج إليك في هذه المادة، بعض الطرق السهلة لعلاج الشخير لضمان الحصول على نوم عميق غير مزعج.

شاي الزنجبيل والعسل

يأتي الزنجبيل بالعديد من الفوائد الصحية، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وللجراثيم التي تعمل وبشكل فعال على تهدئة الحلق، وبالتالي توفير الراحة من الشخير، للحصول على أفضل النتائج.

اشرب شاي الزنجبيل والعسل يوميا أو مرتين في اليوم للتخلص من الشخير.

الأطعمة الغنية بالميلاتونين

يساعدك الميلاتونين علي الشعور بالنعاس، كما يمكنه تحسين نوعية نومك بشكل ملحوظ. يقال إن الأطعمة مثل: البرتقال والموز والأناناس غنية بالميلاتونين ويمكن أن تساعدك أنت وشريكك في الحصول على نوم عميق دون شخير.

زيت الزيتون البكر الممتاز

للتخلص من الشخير، ما عليك سوى شرب بعض زيت الزيتون البكر الممتاز لترطيب وتنعيم مجرى الهواء ومنع الانسداد الذي تسببه عضلات الحلق عند النوم.

حليب الصويا

يمكن أن تكون منتجات الألبان مثل: حليب البقر عاملا في زيادة الشخير، يمكن أن يسبب حليب البقر ردود فعل تحسسية يمكن أن تؤدي إلى انسداد مجرى الهواء وبالتالي يؤدي إلى زيادة الشخير. لذا استبدل حليب البقر بحليب الصويا للتخلص من الشخير.

الثوم والبصل والفجل

هذه الأطعمة تقلل الاحتقان، وتمنع توقف التنفس أثناء النوم وتقلل من تورم اللوزتين.

للتخلص من الشخير، يمكنك ببساطة إدراج هذه الأطعمة في العشاء أو تناولها نيئة قبل الذهاب إلى الفراش.

بعض النصائح للتخلص من الشخير:

وهناك بعض النصائح يساعد المواكبة عليها، على التخلص من الشخير.

ومن تلك النصائح: الحفاظ على وزن صحي، والنوم على أحد الجانبين ويفضل الجانب الأيمن، وتجنب النوم على الظهر.

واحرص على تجنب تناول الكحول قبل النوم، وبادر بالإقلاع عن التدخين.