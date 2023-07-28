أجهزة السمع تقلّل احتمالية الإصابة بالخرف!

أظهرت دراسة حديثة، أن إجراءً بسيطا يمكن أن يقلّل من فرص التدهور المعرفي لدى الأشخاص المعرّضين لخطر الإصابة بالخرف.

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة “لانسيت” الطبية، أن أجهزة السمع يمكن أن تقلّل من احتمالية التدهور المعرفي بنسبة 50 بالمئة.

وترتبط الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر بفقدان السمع، لكن ليس معروفا إن كان فقدان السمع أحدَ أعراضها أو سببا لها.

ووجد باحثون أنه يمكن منع حالات الخرف، عن طريق وقف فقدان السمع وعبر ارتداء الأجهزة التي تعمل على تحسينه.

إلى ذلك وفي وقت ما زال العلماء يبحثون فيه عن علاج لمرض الخرف، تتواصل الدراسات والأبحاث بهدف الوقاية من هذا الداء والكشف عنه مبكراً قبل أن يصيب الإنسان.

فقد كشف بحث علمي أن التدخل المبكر يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في إبطاء مرض الخرف، عبر تحديد ثماني علامات مبكرة قد تظهر على المريض قبل تسع سنوات من التشخيص الطبي، وفقاً لما نشره موقع Mind Your Body Green.

وحلل الباحثون بيانات من دراسة أجراها البنك الحيوي في المملكة المتحدة، واكتشفوا العديد من العلامات المبكرة للتغيرات المعرفية والوظيفية الشائعة في ثلاثة أنواع من الخرف.