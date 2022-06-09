أخصائية تغذية: التخلي عن تناول الجبن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

الجبن من أكثر الأكلات التى تستخدم في وجبات الطعام الثلاث اليومية، وليس من السهل أن تستغني عنها الأم في مطبخها، ورغم ذلك قد يكون تناولها الكثير بشكل مستمر أضرار على صحتنا.

وبحسب ما أعلنت الدكتورة أكوا وولبرايت، أخصائية التغذية، أن التخلي عن تناول الجبن يمكن أن يساعد على التخلص من الصداع النصفي ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ونصحت الخبيرة في حديث لها لموقع “Eat This, Not That “الأمريكي، بالتقليل من تناول الأجبان، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون والصوديوم.

وقالت أيضاً يمكن شراء أجبان ذات مذاق واضح وإضافة كمية قليلة منها إلى الطبق، كما يمكن استبدال الجبن المصنوع من حليب كامل الدسم بجبنة قليلة الدسم.. وإذا أراد الشخص تقليل كمية الصوديوم التي تدخل الجسم، عليه تجنب تناول الأجبان الصلبة”.

وتضيف الدكتورة مايا بيلينغر، يمكن أن يكون للتخلي عن تناول الجبن تأثير إيجابي في الصحة، بما في ذلك حالة الجلد.

وتابعت قائلة أيضاً، “إن التقليل من تناول الأجبان، يمكن ان يحسن حالة الجلد لأن الجبن يزيد من إنتاج الزهم، الذي يسد المسام الجلدية ويسبب حب الشباب”.

وليس هذا فحسب حيث أشارت بأن التخلي عن تناول الأجبان، يمكن أن يؤدي إلى التخلص من الصداع والصداع النصفي الناجم عن مركب التيرامين الموجود فيها.

كما يمكن أن يساعد على التخلص من الوزن الزائد، وتضيف أيضاً يمكن أن يساعد التخلي عن تناول منتجات الألبان على تخفيض خطر الإصابة بالسرطان، الذي يسببه مركب الكازين.

كما تتحسن عملية الهضم وينخفض احتمال التهاب الأعضاء الداخلية، وتنصح أيضاً بضرورة الاهتمام بالتغذية ومعرفة فوائد وأضرار الطعام لتغذية سليمة.