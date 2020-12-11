أخصائي نفسي يوضح … العمل من السرير قد يكون جيداً بالنسبة لك

منذ أن اجتاح كورونا العالم منذ عدة أشهر، توقفت الناس عن الذهاب لأعمالها وكذلك الطلاب، وعمدت المؤسسات إلى إنجاز أعمالها من المنازل، وفي هذا السياق نشر موقع “اكسبرس” البريطاني مقالا ترجمه لكم موقع “صوت بيروت إنترناشونال” عن العمل من المنزل وتحديدا من السرير وأثره الإيجابي على الفرد.

خلال عمليات الإغلاق ، أصبح المنزل مكتباً للعديد من الناس في جميع أنحاء البلاد. وتم استخدام معظم الغرف في المنزل كمكان عمل خلال الأشهر التسعة منذ بدء عمليات الإغلاق في مارس. والآن ، وجد بحث جديد أن العمل من السرير يمكن أن يكون مفيداً للصحة العقلية.

تظهر الأبحاث التي أجرتها ماركة OTTY لفراش السرير أن ربع الأشخاص قضوا يوم عمل على الأقل في السرير.

وأظهر الاستطلاع أن العمل من السرير وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق قبل وقت قصير من الإعلان عن الإغلاق الثاني.

ونتيجة لذلك، تواصلت الشركة مع أخصائيي تقويم العمود الفقري وأخصائيي الصحة العقلية لتحديد تداعيات قضاء يوم عمل في السرير.

وقال الباحثون إنه في الواقع، هناك العديد من الإيجابيات التي يجب اتخاذها بعين الاعتبار.إحداها ، أنّ العمل من السرير يمكن أن يخلق بيئة هادئة مما يقلل من الإجهاد والقلق.

وقال المستشار كيري كويغلي ، المعتمد من الجمعية البريطانية للاستشارة والعلاج النفسي: “يمكن أن يشعرك العمل من سريرك وكأنك في مساحة آمنة هادئة، خاصة عندما يكون القلق مشكلة”. وأضاف “يمكن أن يزيل الضغوطات مثل التنقل وقلة الانتباه والتركيز وسياسة مكان العمل”.

“إن إزالة هذه الضغوطات والاستقلالية لتنظيم يومك ، تمكن من إدارة الوقت بشكل أفضل ، وزيادة الإنتاجية وتحسين الرضا الوظيفي.”

ومع ذلك ، لتعزيز الصحة العقلية ، ينصح المحترفون بـ 45 دقيقة على الأقل من التمرين يومياً والتحرك بانتظام.

وأضاف المستشار كويغلي: “عندما يكون ذلك ممكناً عليك دمج كلّ من ممارسة الرياضة، الاستراحات المنتظمة ، والتفاعل الاجتماعي في روتينك اليومي. أما بالنسبة لبعض الأشخاص ، فيمكن أن يساعد الاستماع إلى الموسيقى الخلفية على التركيز.”

حذر العديد من الخبراء من أن عمليات الإغلاق الطويلة يمكن أن تؤدي إلى وباء على صعيد الصحة العقلية.

فالعزلة المطولة والقلق بشأن الاقتصاد والإرهاق من خلال المرض يمكن أن يؤدوا إلى ذروة أزمات الصحة العقلية للشباب أثناء وباء الفيروس التاجي وبعده.

في المملكة المتحدة وحدها ، 19.7 في المئة من الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 16 وما فوق، أظهروا أعراض الاكتئاب والقلق، وفقاً لإحصاءات من سنة 2014 ، بزيادة 1.5 في المئة عن العام السابق. وقد يستمر هذا في الارتفاع مع تعرض الاقتصاد لكدمات ، مما يخلق العديد من المشاكل.

يعتقد آلان كولينز، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة نوتنغهام ترينت ، وآدم كوكس ، المحاضر الرئيسي في جامعة بورتسموث، أن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة هذا الأمر الآن لتخفيف الضربة عندما ينتهي الوباء.

كتب الثنائي في The conversation: “على المدى الطويل ، قد نرى معدلات الوفيات بين الشباب وكبار السن ترتفع نتيجة لفترات طويلة من الإغلاق والعزلة-وهو أمر يجب أن نخفف منه.”

“الشباب يعانون بالفعل من الاكتئاب. هناك الآن خوف جديد لإضافته إلى قائمة الأزمات الحالية- تغير المناخ ، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، الإسكان والمعاشات التقاعدية.” و”سيتعين على الاقتصاد تطوير مرونة بشأن هذا الموضوع ، وسوف يأتي ذلك بكلفة كبير.”