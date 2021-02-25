أخطاء تسبب منع نمو الشعر يجب عدم ارتكابها

يتوق الجميع للحصول على شعر جيد وصحي، وهذا الأمر لا يتطلب العناية بالشعر فقط، ولكن أيضا بالعادات الغذائية ونمط الحياة وجدول النوم كذلك.

نشر موقع “تايمز ناو نيوز” تقريرا صحيا أفاد فيه بأنه لا يمكن الحصول على شعر جيد إلا إذا كنت تهتم بصحتك العامة، إذ تحدد صحتك طبيعة ملمس شعرك ونموه ومدى صحة شعرك.

ومن الملفت أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد يشتكون دائما من تساقط الشعر، وذلك لأن التوتر له تأثير مباشر على الشعر ونموه، وإذا كنت تأكل وتشرب بشكل صحي، فسيظل شعرك بصحة جيدة تلقائيا.

وأكد العديد من الأطباء أنه من أجل الحصول على شعر قوي وصحي، يجب معرفة أولاً ما هو نوع الشعر وكيفية العناية به.

يجب معرفة أيضا مجموعة الأخطاء التي قد تمنع نمو الشعر، والتي تشمل ما يلي:

الإفراط في غسل الشعر: من أجل الظهور والشعور بالانتعاش، يبدأ العديد من الأشخاص بغسل شعرهم يوميا وأحيانا مرتين في اليوم، وهذا خطأ فادح يمكن أن يضر شعرك بشكل كبير ويؤدي إلى تساقطه، لإن الإفراط في غسل الشعر يزيل الزيوت الطبيعية عنه ويجعله يبدو باهتا وغير صحيا.

استخدام الأدوات والمجففات ذات الحرارة العالية: اعتاد الكثيرون استخدام الأدوات والمجففات ذات الحرارة العالية على الشعر بشكل متكرر، يمكن أن يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى إتلاف ملمس الشعر، قد يؤدي الأمر أيضا إلى ظهور النهايات المتقصفة وبالتالي إيقاف نمو الشعر، لذا يجب الحد من استخدام مثل هذه الأدوات قدر الإمكان.

تمشيط الشعر المبلل: يجب الامتناع تماما عن تمشيط الشعر المبلل، عوضا عن ذلك، يجب الانتظار حتى يجف الشعر بشكل طبيعي قبل تمشيطه، لأن الشعر المبلل يكون أكثر عرضة للتكسر.

استخدام البلسم بشكل خاطئ: بعض الناس لا يستخدمون البلسم على الإطلاق، وهذا خطأ أيضا، لأن ترطيب الشعر باستخدام البلسم ضروري جدا لنعومته ولمعانه، ويكمن الاستخدام الخاطئ في وضع البلسم على جميع أنحاء الشعر، إذ يجب وضع البلسم على أطراف الشعر فقط وغسله جيدا.

تجفيف الشعر بالمنشفة: محاولة تجفيف الشعر بالكامل باستخدام المنشفة هي ممارسة سيئة للغاية، يجب تجفيف الشعر برفق باستخدام منشفة ثم تركه ليجف بشكل طبيعي بالكامل، لأن المنشفة قد تسبب احتكاكا خشنا وتؤدي إلى تساقط الشعر، لذا يجب تجنب هذه العادة للحصول على شعر صحيا وأنيقا، وذلك بحسب “سبوتنيك”.