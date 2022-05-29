أخطر 3 أطعمة على صحة القلب.. اليكم التفاصيل

تصنف أمراض القلب كأكثر مرض مميت في العالم، وعادة ما يكون السبب وراء الإصابة بها هو انقطاع إمدادات القلب بالدم جراء تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

وأشارت مؤسسة “British Heart Foundation” إلى أن القلب التالف قد لا يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح، وهو ما يمكن أن يتسبب في مضاعفات تزيد من خطر الوفاة.

وأشارت التقرير بأن الغذاء هو السبب الاساسي للإصابة بأمراض القلب، لذلك ينصح الخبراء بضرورة التقليل من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، والسكر والملح، ويمكن العثور على الدهون المشبعة في الزبدة، والسمن، وزيت جوز الهند، وزيت النخيل، والبسكويت، وقطع اللحم الدهنية، والنقانق، واللحوم المعالجة مثل السلامي، والجبنة، والمعجنات، والكريمة الطازجة، والقشدة الحامضة، والشوكولاتة، والشوكولاتة القابلة للدهن، وغيرها.

وللتقليل من الدهون المشبعة يمكن على سبيل المثال، اختيار طهي اللحوم قليلة الدسم، مثل اللحم المفروم، إذا كنت من آكلي اللحوم، واستبدال الوجبات الخفيفة مثل الشوكولاتة والمعجنات بالفواكه أو حفنة صغيرة من المكسرات غير المملحة.

ويجب أن تكون على دراية بأن 75% من الملح الذي نتناوله مخفي في الأطعمة اليومية، والتي تشمل أطعمة مثل الخبز وحبوب الإفطار والوجبات الجاهزة، لذلك من المهم إلقاء نظرة على ملصقات التغذية، وإذا كنت ترغب في الحصول على مساعدة بشأن تغذيتك، يمكنك أن تطلب من طبيبك أن يحيلك إلى اختصاصي تغذية، وذلك بحسب موقع “إكسبريس” الطبي.

ويزيد السكر من التهابات الجسم ويضر بالأوعية الدموية، ما يؤدي إلى زيادة مخاطر تصلب الشرايين، وتشكيل اللويحات، والسكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.