أسباب التهاب اللثة وطرق علاجها.. اليكم التفاصيل

يعتبر التهاب اللثة من الأعراض الشائعة التى يصاب بها كثير من الناس، وتتراوح شدته اعتماداً على سبب الالتهاب ونوع الأنسجة المصابة.

ووفقا لما ذكره موقع “only my health”، يعتبر التهاب اللثة له أسباب عديدة وأبرزها سوء نظافة الفم التي تسمح للبكتيريا الموجودة في أسطح الأسنان بالبقاء وإصابة اللثة وهذا هو السبب الرئيسى ولكن هناك عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بالتهاب اللثة وهى:

-التدخين أو التبغ يمنع أنسجة اللثة من الشفاء والتعافى.

-تخلق الأسنان الملتوية أو المتداخلة مناطق أكثر لتراكم البكتيريا والطعام ويصعب الحفاظ عليها نظيفة.

-التغيرات الهرمونية في سن البلوغ والحمل وانقطاع الطمث ترتبط عادة بارتفاع الإصابة بالتهاب اللثة، الزيادة في الهرمونات تجعل الأوعية الدموية في اللثة أكثر عرضة للهجوم البكتيري والكيميائي، في سن البلوغ ، يتراوح انتشار التهاب اللثة بين 70٪ وحتى 90٪.

– يمكن أن يجعل السرطان وعلاج السرطان الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ويزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة.

– الإجهاد يضعف الاستجابة المناعية للجسم للغزو البكتيري.

-يمكن أن يكون التنفس الفموي قاسياً على اللثة مما يسبب تهيجاً مزمناً والالتهاب.

-سوء التغذية، مثل اتباع نظام غذائي غني بالسكر والكربوهيدرات وقليل من تناول الماء، سيزيد من تكوين الجير، بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين C سيضعف الشفاء.

-مرض السكري يضعف الدورة الدموية وقدرة اللثة على الشفاء.

-تزيد الأدوية مثل الأدوية المضادة للنوبات من خطر الإصابة بأمراض اللثة.

-قلة إنتاج اللعاب بالفم.

ويمكن علاج ذلك من خلال:

فرش أسنانك مرتين يومياً: فإذا كان التفريش المنتظم جزءاً من روتينك بالفعل، تأكد مرة أخرى أنك تستعمل الأسلوب الصحيح، وقد تتطلب لثتك التي تلتئم معاملة لطيفة في أول الأمر، لذا احرص على استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة والضغط بالقدر الصحيح.

نظف بين أسنانك مرة في اليوم: إن التنظيف بين أسنانك وأسفل خط اللثة بالخيط يومياً سيزيل المهيجات مثل: البكتيريا وفضلات الطعام ويساعد في تقليل الالتهاب. جرب أيضاً منظفات أخرى بين الأسنان مثل الفرشاة أو خيط تنظيف الأسنان بالماء أو مزيلات البلاك الخشبي.

أضف غسول الفم لحماية إضافية: يقدم غسول الفم المتاح بدون وصفة طبية وسيلة أخرى لعلاج الالتهاب والسيطرة على نمو البكتيريا في الفم، خصوصاً بعد تلقي علاج احترافي لنظافة الأسنان. ابحث عن غسول فم مطهر أو اطلب من طبيب الأسنان المتخصص توصية.