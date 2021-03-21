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أسباب الصداع المستمر

21 - مارس - 2021
الصداع

الصداع

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أوضحت المعالجة إيرينا يارتسيفا، ان الصداع هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لأي حالة طبية، الا ان يتوقف على التكرار والمدة والأعراض الموازية.

وقالت الطبيبة: “أولا وقبل كل شيء، يحدث الصداع بسبب الإجهاد والتعب وقلة النوم. لذلك، من المهم دائمًا، بغض النظر عن طبيعة المرض، مراقبة نظام نومك، والالتزام بنظام العمل والراحة على حسب مستوى التوتر”.

نصحت الخبيرة بأخذ فترات راحة وممارسة الرياضة في الوقت المحدد. يمكن أن يترافق الصداع مع ارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن، وكذلك تطور الجلوكوما، حسب قناة “آر تي” الروسية.

قد يعاني من الصداع أولئك الذين يعملون على الكمبيوتر لفترة طويلة بسبب توتر عضلات العمود الفقري العنقي. لذلك، في مثل هذه الحالات تكون التدابير الوقائية ضرورية، مثل التمارين الرياضية والتدليك المنتظم.

قالت الطبية المعالجة لاريسا أليكسييفا بدورها، إن “السبب المحتمل للصداع لدى الناس يكمن الآن أيضًا في التغير في الطقس وانخفاض درجة حرارة الجسم مع التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، مما يسبب الألم العصبي”.

وأضافت الطبيبة أن “النوع الأكثر خطورة من آلام الرأس التي تتطور إلى الصداع النصفي يعتبر بالفعل مرضًا خاصًا يعالج من قبل طبيب الأعصاب”.

ينصح المعالجون للصداع بتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. في الوقت نفسه، وأوضحت إيرينا يارتسيفا، إذا بدأ عدد الحبوب يوميًا يتجاوز الحد المسموح به، أو إذا استمر هذا الصداع لأكثر من خمسة أيام، فعليك استشارة الطبيب فورًا ومعرفة السبب، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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