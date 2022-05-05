أسباب القدم المسطحة وطرق علاجها.. اليكم التفاصيل

تعد القدم المسطحة واحدة من المشكلات التي تنتشر عند الأطفال الصغار وقد تستمر حتى مرحلة البلوغ ، ويمكن أن تستمر لما بعد ذلك، هذه الحالة تعيق الحركة بشكل طبيعى وتسبب الشعور بالألم، مما يؤدي إلى مشاكل في المشي أو الجري أوالوقوف لساعات، وذلك حسب ما ذكره موقع” هيلث لاين”.

تحدث القدم المسطحة بسبب الجينات ويُعد الألم في القدمين أكثر العلامات شيوعًا على الأقدام المسطحة ، وينتج عن توتر العضلات والأربطة.

من الشائع أن يحدث الألم في الأجزاء التالية من الجسم مثل كاحل، وقوس القدم، والركبة، وأسفل الظهر، ويمكن أن تتسبب القدم المسطحة أيضًا في توزيع غير متساو للوزن، فقد يواجه الشخص صعوبة في المشي أو الجري بشكل متساوٍ.

ما لم تسبب القدم المسطحة الألم ، فلا داعي للعلاج. ومع ذلك ، إذا كانت قدمك المسطحة مؤلمة ،فمن الممكن ممارسة تمارين الإطالة، وارتداء الأحذية الداعمة، قد تخضع للجراحة أيضًا لعملية جراحية لعلاج مشكلة مرتبطة بالقدم المسطحة ، مثل تمزق الأوتار أو تمزقه.