أسباب "طنين الأذن".. ومتى يجب استشارة الطبيب؟

طنين الأذن هو ضجيج مستمر أو نابض في الأذن مثل الصفير والأزيز، وفق ما قالت المؤسسة الألمانية لطنين الأذن والسمع الخيرية.

وأوضحت المؤسسة أن طنين الأذن يرجع إلى أسباب عديدة تتمثل في التعرض لضوضاء شديدة بحكم طبيعة العمل (كما هو الحال في مواقع البناء) أو التعرض لصدمة صوتية (انفجار مثلا)، وفقدان السمع المفاجىء.

وتشمل الأسباب أيضا أمراض والتهابات الأذن مثل قناة استاكيوس المفتوحة وتصلب الأذن وثقب في طبلة الأذن والتهابات الأذن الداخلية والوسطى و داء مينيير، وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل أمراض صمامات القلب، بالإضافة إلى التوتر النفسي.

استشارة الطبيب.. متى؟

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة في حال استمرار طنين الأذن لمدة تزيد عن 3 أيام للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

ويشمل العلاج يشمل الأدوية مثل الكورتيزون وأجهزة السمع (في حالة فقدان السمع) والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى العلاج السلوكي المعرفي، والذي يتعلم فيه المريض كيفية صرف انتباهه عن الطنين بحيث لا يدركه.