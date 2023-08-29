أسباب وأعراض آلام الفقرات العنقية.. وطرق العلاج

الرقبة هي جزء من العمود الفقري، والذي يمتد عبر معظم الجسم، والفقرات العنقية توجد فى الرقبة، ويواجه البعض ألم فى الفقرات العنقية، بسبب مشكلة “الديسك العنقى”.

قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي إن آلام الفقرات العنقية لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضح المعهد أن الأسباب البسيطة لآلام الفقرات العنقية تتمثل في وضعيات الجسم الخاطئة والإجهاد المفرط للفقرات العنقية كما هو الحال عند الجلوس أمام شاشات الحواسيب والأجهزة الجوالة طويلا وكذلك الأعمال، التي يتم تنفيذها فوق مستوى الرأس.

أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في الإصابات والتآكل المصاحب لأمراض العظام مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام والانزلاق الغضروفي والكُساح والجَنَف (ميلان العمود الفقري)، بالإضافة إلى أضرار جذور الأعصاب والنخاع الشوكي.

وأضاف المعهد أنه إلى جانب آلام الفقرات العنقية قد يعاني المريض أيضا من آلام في الذراعين واليدين والكتف والظهر وتيبس الرقبة وصداع ودوار وطنين في الأذن واضطرابات في الرؤية، بالإضافة إلى أعراض عصبية مثل الخدر (التنميل) والوخز، وفي أسوأ الأحوال مظاهر شلل.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب. وتبعا لشدة الآلام يشمل العلاج المسكنات وتطبيقات السخونة وتمارين تقوية عضلات الرقبة والتثبيت بواسطة دعامة الرقبة.

وفي الحالات المزمنة والشديدة يمكن اللجوء إلى الجراحة مثل تركيب قرص فقري اصطناعي