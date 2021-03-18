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أسباب وأعراض "إرهاق الربيع" ونصائح للتغلب عليه

18 - مارس - 2021
تسوء الحالة الصحية لبعض الأشخاص في فصل الربيع

تسوء الحالة الصحية لبعض الأشخاص في فصل الربيع

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حين يتغير الطقس من بارد إلى حار تتمدد الأوعية الدموية وينخفض ضغط الدم ويشعر الكثيرون بالتعب والضعف وحاجة زائدة للنوم ، في ظاهرة تعرف بخمول أو إرهاق الربيع.

وهو ما قد يستغرق بضعة أسابيع لتكيف الجسم معه، ويمكن مساعدة الجسم على تجاوز هذه الفترة بالمواظبة على أداء التمارين الرياضية والتعرض لأشعة الشمس واتباع نظام غذائي متوازن.

ويؤدي التناوب المستمر بين الدفء والبرد إلى إجهاد الدورة الدموية خاصة للأشخاص الذين يتأثرون بالطقس بشدة، وذلك بتوسع الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم.

ونظرا لأنه لا يوجد ما يمكن القيام به حيال الطقس، فإن ما يمكن القيام به هو الاحتفاظ بشكاوى الإرهاق في فصل الربيع ضمن حدود محتملة بالتمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحيح، حتى يتعود الجسم على درجات الحرارة الجديدة، ومن خلال توازن هرمونات الجسم مثل السيروتونين والميلاتونين، حتى لا تظهر الأعراض المرضية مثل الدوار أو مشاكل الدورة الدموية أو التعب.

ويعتبر هرمون السيروتونين هو المسؤول عن تنشيط الجسم والشعور بحالة مزاجية جيدة، ويتم إنتاجه تحت تأثير الضوء فإن الجسم لابد أن يتعرض للضوء الطبيعي لزيادة إنتاجه من هذا الهرمون، ومع زيادة السيروتونين، يتم تقليل إنتاج الميلاتونين في نفس الوقت، وهو ما يضمن النوم بشكل مريح في الليل.

وتساعد التمارين والمشي في ضوء الشمس على تحفيز التوازن الهرموني للجسم، مع الاهتمام بنظام غذائي متوازن يعتمد على الخضراوات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات.

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