أسباب وأعراض النوبة الحموية عند الأطفال

الحمى قد تشكل خطرا كبيرا على صحة الأطفال

النوبة الحموية ، هي عبارة عن نوبات من الصرع تحدث عند ارتفاع درجة حرارة الجسم، دون وجود أيّ خلل أو مرض يؤدي إلى النوبات الصرعية بحد ذاته.

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن النوبة الحموية هي حالة مرضية تصيب الأطفال بين 6 شهور و5 سنوات.

وتحدث تلك النوبة عادة بعد يوم من الإصابة بعدوى ما.

وأوضحت الرابطة أن سبب الإصابة بالنوبة الحموية غالبا ما يرجع إلى العوامل الوراثية وعدم اكتمال نمو الجهاز العصبي المركزي أو التهاب السحايا.

وتتمثل أعراض النوبة الحموية في ارتفاع درجة حرارة الجسم والتشنجات وتصلب الجسم وفقدان الوعي وشحوب الجلد وتحول المنطقة حول الفم إلى اللون الأزرق وانقلاب العين ووجود رغاوي في الفم.

وغالبا ما تستمر هذه الأعراض لمدة لا تزيد عن 5 دقائق، وفي هذه الحالة تكون النوبة الحموية بسيطة. أما إذا كانت مدة النوبة أطول من ذلك، فإنها تدق حينئذ ناقوس الخطر.

وعلى أية حال يجب عند ملاحظة هذه الأعراض الاتصال بالإسعاف فورا لعلاج الطفل، والذي غالبا ما يتم بواسطة الأقماع.