أسباب وأعراض سرطان المثانة.. وطرق العلاج

سرطان المثانة يعتبر بمثابة الورم الرابع من حيث نسبة الانتشار من أنواع السرطانات انتشارا حول العالم.

وقال مركز أبحاث السرطان الألماني إن سرطان المثانة هو ورم خبيث ينشأ من الغشاء المخاطي للمثانة “الغشاء البولي”.

وأوضح المركز أن سرطان المثانة له أسباب عدة تتمثل في التدخين والعلاج الإشعاعي لأمراض سرطانية أخرى في منطقة الحوض مثل سرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا.

وأيضا من ضمن الأسباب سوء استعمال المسكنات والتعرض لمواد كيميائية في مكان العمل كما هو الحال في مجالات صناعة المنسوجات ودباغة الجلود ومواد الطباعة وأصباغ الشعر.

وتتمثل أعراض الإصابة بسرطان المثانة في وجود دم في البول، والاضطرار إلى التبول أكثر من المعتاد مع الشعور بالأم وحرقان أثناء التبول، بالإضافة إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن وألم في منطقة الحوض.

ويعتمد علاج سرطان المثانة بشكل أساسي على المرحلة المرضية. ومن المهم تحديد حجم الورم وموقع ورم المثانة ومدى انتشاره ومدى سرعة نمو سرطان المثانة.

ويتنوع العلاج بين الجراحة بالمنظار لاستئصال الورم السطحي والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي. وفي الحالات الشديدة يتم استئصال المثانة وزراعة أخرى بدلا منها.