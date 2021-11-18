الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"أسترازينيكا" تطرح عقارا للوقاية من كورونا

18 - نوفمبر - 2021
لقاح أسترازينيكا يدخل معركة مواجهة كورونا

لقاح أسترازينيكا

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة “أسترازينيكا”، الخميس، عن طرح عقار وقائي يحمي من مرض “كوفيد-19″، ويعطى عن طريق الحقن لغير المصابين، ليكون متاحا في الأسواق لمن لا يستجيبون للقاحات بشكل كاف.

وقالت “أسترازينيكا” إن هذا العقار، المصنوع من مزيج من الأجسام المضادة، يوفر حماية بنسبة 83 بالمئة، لمدة 6 أشهر.

وسبق أن حقق العقار، ويطلق عليه اسم (إيه.زد.دي7442) أو “إيفوشيلد”، حماية بنسبة 77 بالمئة من حالات الإصابة المصحوبة بأعراض بعد 3 أشهر، حسبما تبين في قراءة سابقة لنتائج مرحلة متأخرة من تجربة مثبتة في أغسطس.

وذكرت الشركة أيضا أن دراسة منفصلة على المرضى بأعراض تتراوح بين المتوسطة والخفيفة لمرض “كوفيد-19″، كشفت أن تناول جرعة أعلى من العقار يمنع تدهور الأعراض بنسبة 88 بالمئة، إذا تلقى المريض العلاج في غضون 3 أيام من ظهور الأعراض الأولى.

ويتلقى المريض العقار مرة واحدة على جرعتين عن طريق الحقن. وينتمي “إيفوشيلد” إلى فئة العقاقير القائمة على أجسام مضادة أحادية النسيلة، وهي بروتينات يتم تصنيعها في المعمل وتحاكي الدفاعات الطبيعية في جسم الإنسان.

    المزيد من الصحة

    فحص السكري - صورة تعبيرية
    خضار يمكن أن تساهم في ضبط نسبة السكر في الدم
    عاملان وراء زيادة الوزن بسرعة بعد سنّ الأربعين
    أمراض الكلى- تعبيرية
    الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحوض الكلوي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!
    الطفلة جوى استانبولي
    بالفيديو.. تفاصيل خطيرة حول مقتل واغتصاب الطفلة السورية "جوى"