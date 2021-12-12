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أسوأ عادة في تناول الطعام خلال فصل الشتاء تدمر الصحة.. ما هي؟

12 - ديسمبر - 2021
طعام

طعام

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حذرت دراسة من أسوأ عادة في تناول الطعام، والتي تلقى رواجا في فصل الشتاء في برودة الجو في الليل من أجل تدفئة الجسم.

وحظر البحث المنشور في موقع “Science Advances”، والمدعوم من المعاهد الوطنية للصحة، تناول الطعام في المساء، لما يسببه من تراكم نسب كبيرة من الغلوكوز داخل الجسم.

وفي الدراسة قام الباحثون بتقسيم 19 شخصا من الرجال والنساء إلى مجموعتين، مع منحهم جداول مختلفة لتناول الوجبات، على أن تتناول المجموعة الأولى طعامها خلال النهار، بينما تتناول الثانية طعامها في الليل.

وكشفت نتائج الاختبارات أن من تناولوا الطعام في الليل عانوا من ارتفاع في مستويات الغلوكوز بنسبة 6.4 بالمئة، مما قد بنجم عنه مشاكل صحية خطيرة ومدمرة، مثل مرض السكر وأمراض القلب.

وقالت القائدة المشاركة في الدراسة، سارة إل تشيلابا، إن “الدراسة تستهدف العاملين الليليين لأنهم عادة ما يتناولون طعامهم في الليل أثناء المناوبة”.

وتابعت يونغ أنه لا توجد فرصة لحرق السعرات الحرارية أثناء النوم، لذلك من السهل أن يؤدي تناول الطعام ليلا إلى زيادة الوزن أيضا.
وأكدت الدراسة أن إعداد روتين نهاري هو أحد أهم الخطوات الأولى عند البدء في رحلة الأكل الصحي، كما نصحت بتجنب أوقات الأكل غير المنتظمة، ووضع جدول زمني ثابت مناسب.

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