أسوأ 5 أطعمة يأكلها الناس قبل النوم

هناك بعض الأطعمة قد يتناولها بعض الأفراد قبل النوم وقد تعتبر مفيدة ومغذية، إلا أنها أنها قد تصبح عكس ذلك إذا ما تناولناها قبل النوم مباشرة، فتناول بعض أنواع الأطعمة في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن يجعل من الصعب علينا النوم، حيث يمكن أن تصيبنا تلك الأطعمة بحرقة في الليل أو عسر الهضم، وبالتالي تسبب لنا الأرق وتمنعنا من التمتع بنوم هادئ أثناء ساعات الليل.

يكشف أكاش بانسال، أخصائي التغذية العلاجية، خمسة أطعمة تفسد مستويات الميلاتونين لدينا ويجب تجنبها قبل النوم، وذلك حسب ما ذكره موقع “newsbytesapp”.

الشوكولاته الداكنة

يقول بانسال:”تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الكافيين ويعرف معظمنا أن الكافيين معروف بأنه يمنحنا طفرات في الطاقة، وهو ليس مثاليًا تمامًا لقضاء ليلة هادئة ومريحة”.

ويضيف: “إنه يتعارض مع قدرة جسمك على الحصول على قسط كافٍ من النوم العميق أكثر من شوكولاتة الحليب بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكافيين”.

الطعام الحار

يقول بانسال: “الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تكون صعبة الهضم وتسبب حرقة المعدة، مما يجعل من الصعب عليك الاستلقاء والاسترخاء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمركبات الموجودة في الأطعمة الغنية بالتوابل أن تزيد من درجة حرارة جسمك مما يجعلك تتقلب طوال الليل”.

الأطعمة السكرية

إليك سبب كبير آخر لتقليل السكر أو التخلص منه من نظامك الغذائي اليومي، خاصة قبل النوم.

قال اختصاصي التغذية: “عندما تأكل أطعمة غنية بالسكر يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم قبل أن تنهار طوال اليوم، ويمكن أن يؤدي تقلب مستويات السكر في الدم إلى الشعور بنوم مضطرب أو حتى إجبارك على البقاء مستيقظًا”.

شاي أو قهوة

يقول بانسال: “الآثار المنشطة للكافيين في هذه المشروبات باقية لفترة طويلة في المتوسط ​، يمكن أن يستغرق الأمر من أربع إلى ست ساعات حتى تنخفض كمية الكافيين إلى النصف في نظامك”.