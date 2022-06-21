وجبة العشاء إحدى الوجبات في النظام الغذائي اليومي، والذي ينصح بالاهتمام فيه باختيار الغذاء الصحي، لتجنب تخريب أهداف إنقاص الوزن، لذلك السهل الالتزام بتناول طبق صحي.

ووفقاً لما ذكره موقع “Eat This، Not That”، هناك أسوأ 6 عادات لتناول العشاء تؤدي إلى زيادة الوزن.

إضافة الكثير من الملح:

تناول الكثير من الصوديوم يمكن أن ينتهي بك الأمر باكتساب الوزن إذا كنت تأكل الكثير من الملح بانتظام.

وجد باحثون في جامعة ديكين أن استهلاك الصوديوم الزائد يمكن أن يؤدي بك إلى الرغبة الشديدة وتناول المزيد من الأطعمة الدهنية بشكل عام.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة “Oxford Journal’s Nephrology Dialysis Transplantation” أن إدمان الملح حقيقي جداً، ويتم معالجته بواسطة منطقة ما تحت المهاد في دماغك، وهذه هي الطريقة التي يتم بها تطوير وتفسير إدمان الكحول والكوكايين والمواد الأفيونية أيضاً، وهذه أشياء مخيفة.

تناول الصلصة المعلبة:

إذا كنت من محبي إعداد وجبة تحتوي على الكثير من صلصة الطماطم، فأنت لست وحدك، ولكن هناك طريقة يمكن أن يكون بها اختيارك للصلصة أمراً خطيراً، لأن العديد من صلصات المكرونة المبنية على الطماطم والتي يتم شراؤها من المتجر تحتوي على الصوديوم والسكر المضاف، وغالباً ما تحتوي على مكونات تثير الحواجب مثل زيت فول الصويا والمواد الحافظة.

قلي الطعام :

عندما تقلى الطعام، فإنك تجرده من المعادن المهمة، وفقاً لإحدى الدراسات، بالإضافة إلى أن قلي الطعام يستهلك المزيد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.

تناول السلطات عن الحد الطبيعي :

يعد تناول سلطة جانبية مع العشاء طريقة رائعة للحصول على الخضار، وتناولها قبل الطبق الرئيسي هو طريقة ذكية لملء الطعام بحيث ينتهي بك الأمر بتناول جزء أصغر من طبقك الرئيسي.

لكن إذا كنت لا تلتزم بحجم الجزء الموصى به أو تختار صلصة مليئة بالسكر المضاف والمكونات المشكوك فيها قد تكون مشكلة، فإن هذه الخضار الإضافية تصبح غير صحية على الفور.

تناول الطعام بسرعة :

عندما يدور العشاء، تكون جائعاً ومستعداً لتناول الطعام، وإذا كنت تأكل بسرعة، فإنه يجعل من الصعب ملاحظة مقدار ما تأكله بالضبط.

وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة “Journal of the American Dietetic Association” أن الأشخاص الذين يأكلون ببطء والذين يأخذون وقتهم يأكلون 66 سعراً حرارياً أقل لكل وجبة، لذا أبطئ من سرعتك، وخذ وقتك فقد ينتهي بك الأمر بالشبع أسرع مما تعتقد.

تناول العشاء أمام التلفاز:

تناول الطعام أمام التلفزيون هو في الأساس مشتت للانتباه، وقد ينتهي بك الأمر بتناول المزيد من الطعام إذا كنت مشتتاً.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة “Food Quality and Preference”، أن المشاركين الذين تشتت انتباههم بسبب الضوضاء البيضاء عبر سماعات الرأس كانوا أقل وعياً بصوت الطعام الذي كانوا يأكلونه، وهذا جعلهم يأكلون أكثر من الطبيعي.