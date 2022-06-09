أشياء إذا حدثت اثناء نومك.. يجب ان تستشير طبيبك على الفور

يعاني العديد من الأشخاص، في هذه الفترة، من إيجاد صعوبة في النوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن هناك مجموعة من الأشياء التي إذا حدثت خلال نومك يوصي الخبراء بضرورة استشارة الطبيب لتفادي الإصابة بالمضاعفات خطيرة.

انقطاع التنفس أثناء النوم :

ويعد اللهاث علامة على الإصابة بمتلازمة “انقطاع التنفس أثناء النوم”، وهو اضطراب يتوقف فيه التنفس بشكل متكرر خلال النوم، ويقول مدير معهد طب النوم في مركز ديبورا للقلب والرئة في براونز ميلز بنيو جيرسي، زيشان خان: “أثناء النوم تسترخي العضلات ويضيق الحلق أو ينغلق”، ويرتبط توقف التنفس أثناء النوم أيضا الشخير والاختناق أثناء النوم والاستيقاظ بفم جاف صداع”.

ولعلاج الحالة، أوصى خان باستشارة أخصائي النوم حيث يمكن لأخصائي النوم أن يطلب “دراسة للنوم” لتحديد ما إذا كنت مصابا بانقطاع التنفس أثناء النوم، والذي يتم علاجها عادة جهاز CPAP، يعمل على فتح مجرى الهواء، وذلك بحسب ما نشرة موقع ABC الأمريكي.

ارتجاع الحمض وشلل النوم :

ويمكن أن يسبب ارتجاع الحمض أيضا اللهاث، وذلك بفضل الإفرازات الحمضية من المعدة إلى المريء، ولمواجهة هذه المشكلة أثناء النوم، وينصح الخبراء بالنوم على جانبك الأيسر، ورفع النصف العلوي من جسمك بوسادة، أو تناول مضادات الحموضة، وقد يكون شلل النوم يشكل خطر كبير على صحتك وتبدأ في الاستيقاظ في الصباح وتدرك أنك لا تستطيع تحريك عضلة أو التحدث، يمكن أن تستمر من عدة ثوان إلى عدة دقائق.

ويقول الدكتور وينتر، إنه في الأساس، هو عكس ما يحدث مع الهزات المناعية، حيث يستيقظ دماغك قبل أن يختفي الشلل المصاحب للنوم العميق، حيث قد تشعر أنك لا تستطيع التنفس، كثير من الناس يصفون ذلك على أنه يشعرون بأن “فيل يجلس على صدرهم” وذلك لأن كل العضلات التي تتحكم في تنفسك باستثناء الحجاب الحاجز لا تزال مشلولة”.

المشي والتحدث أثناء النوم والشخير:

والشخص الذي يمشي ويتحدث أثناء النوم والشخير يقعا تحت بند الإصابة بباراسومنيا، ومن السلوكيات الخطيرة التي قد تحدث خلال النوم ودون وعي، ويمكن أن يكون سببه قلة النوم أو التوتر أو القلق أو الحمى.

ويمكن أن يكون تناول بعض الأدوية، مثل المنومات أو المهدئات أو بعض الأدوية المستخدمة للاضطرابات النفسية، عاملا مساهما أيضا، إلى جانب شرب الكحول.

الأكل أثناء النوم:

وتحدث اضطرابات الأكل المرتبطة بالنوم (SRED) عندما يستهلك الأفراد الطعام أثناء نومهم ولا يكونون على دراية بأفعالهم.

ومن المخاطر التي يواجهونها، الاكتئاب وزيادة الوزن، كما أنهم معرضون لخطر حرق أو جرح أنفسهم عند إعدادهم للطعام أثناء نومهم، أو التسمم بسبب تناول مواد غير قابلة للأكل، يمكن أن يكون سبب الحالة هو أدوية معينة أو اضطرابات النوم الأخرى، لذا من المهم مراجعة أخصائي.