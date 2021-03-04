أصحاب فصيلة الدم هذه أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الأشخاص من فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بـكوفيد-19 لأن الفيروس يمكن أن يرتبط بسهولة أكبر بخلاياهم التنفسية

وجدت دراسة أن الناس أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي إذا كان لديهم دم من فصيلة A .

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” جاء فيه …

إنّ التحليل المعتمد على المختبر حقق في التقارير السابقة التي تفيد بأن مجموعة الدم تؤثر على قابلية الفرد للإصابة بالسارس-CoV-

وكشف أنه بغض النظر عن فصيلة الدم ، فإن الفيروس التاجي غير قادر على إصابة خلايا الدم الحمراء مباشرة.

ومع ذلك، فإن الفيروس لديه تقارب أعلى للخلايا الأخرى — مثل تلك الموجودة في الجهاز التنفسي — والتي تعبر عبر جزيء محدد من النوع A يسمى المستضد (Antigen)

وهذا يعني أن خلايا الحلق والأنف لدى ذوي فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بالسارس-CoV-2 من غيرها.

في المملكة المتحدة 30 في المائة من الناس يملكون فصيلة دم A+ و ثمانية في المائة يملكون فصيلة دم A-

الدراسة هي الأولى التي اقترحت سبباً وراء معدل الإصابة غير المتناسب بين فصائل الدم.

قام علماء من مستشفى بريغهام ومستشفى النساء في بوسطن بتكرار بروتين سبايك للفيروس التاجي الذي يخرج من جسم الفيروس وهو ما يختطف الخلايا.

ركز الفريق على مجال ربط المستقبلات (RBD) بشكل خاص ، وهو جزء من بروتين سبايك الذي يتصل فعلياً بمستقبلات الخلايا البشرية.

تعتبر هذه المنطقة حاسمة للسماح للفيروس بإصابة الخلايا وفهم كيفية تفاعله مع مستقبلات الخلايا، الأمر الذي يسمح للباحثين بفهم المزيد عن العدوى.

ومن المعروف أن ارتفاع السارس-CoV-2 يمكن أن ” تفتح “مستقبلات ACE2 على الخلايا البشرية، ولكن فريق من الأكاديميين يقولون” لا يزال من الممكن أن تتفاعل السارس-CoV – 2 RBD مع جزيئات المضيف الأخرى، بما في ذلك مستضدات فصيلة الدم ، والتي بدورها قد تسهم في قابلية المرض”.

ولكن عندما تم خلط خلايا الدم الحمراء من جميع الأصناف (A ، B ، AB و O) مع النسخ المتماثلة للفيروس ، لم يكن هناك فرق في الربط.

لكن فصيلة الدم لها تأثير أوسع على الجسم من خلايا الدم الحمراء.

على سبيل المثال ، تلتصق مستضدات فصيلة الدم أيضاً بالخلايا في أماكن أخرى من الجسم ، بما في ذلك الخلايا التي تبطن الجهاز التنفسي ، مثل الأنف والحلق. والتي تأتي على شكلين — النوع الأول والنوع الثاني.

يكتب الباحثون في دراستهم ، التي نشرت في Blood Advance: “لم يلاحظ أي ارتباط كبير تجاه هياكل النوع الثاني لدى الأفراد من فصيلة دم A أو B أو O

في المقابل ، أظهر SARS-CoV – 2 RBD تفضيلاً كبيراً لنفس النوع من فصيلة الدم A (النوع الأول) المعبر عنه على الخلايا الظهارية التنفسية.”

كما اختبر الباحثون النتائج على السارس ، وهو الفيروس التاجي ذي الصلة الذي تسبب في جائحة أصغر ، حيث تم الإبلاغ عن 8,098 حالة إصابة بالسارس و 774 حالة وفاة في المملكة المتحدة.

منذ عام 2004 ، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات معروفة من السارس في أي مكان في العالم.

ووجد الباحثون نفس التقارب العالي لخلايا الأشخاص المصابين بالنوع A من الدم، مما يشير إلى تفضيل تطوري ورثه السارس-CoV-2 من أحد سلفه الفيروسي.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور شون ستويل: “من المثير للاهتمام أن RBD الفيروسي يفضل فقط نوع مستضدات فصيلة الدم A الموجودة على الخلايا التنفسية ، والتي من المفترض أن يدخل من خلالها الفيروس إلى معظم المرضى ويصيبهم”.

“تمثل فصيلة الدم تحدياً لأنها موروثة وليست شيئاً يمكننا تغييره.

“ولكن إذا استطعنا أن نفهم بشكل أفضل كيف يتفاعل الفيروس مع فصائل الدم لدى الناس ، فقد نتمكن من العثور على أدوية أو طرق جديدة للوقاية.”