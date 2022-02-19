أضرار خطيرة عند تخزين هذه الأطعمة في الثلاجة

بعض الأطعمة لا ينصح بخفظها في الثلاجة

تعتبر الثلاجة المكان الأول لتخزين الأطعمة والمواد الغذائية لدى الكثيرين، دون معرفة العواقب الصحية السلبية التي قد يتسبب بها حفظ بعض الأطعمة في الثلاجة.

وكشف مستخدمو تطبيق WeChat الصيني، عن مجموعة من الأشياء والمواد الغذائية التي لا يجوز تخزينها بالبراد.

ناصحين بعدم تخزين التوابل والبهارات في الثلاجة. على سبيل المثال، حيث تبدأ التوابل مثل اليانسون والفلفل، عند تخزينها في الثلاجة في الترطيب، ونتيجة لذلك فإنها تنتج السموم الفطرية التي تسبب أمراض الكبد.

كما نصحوا بعدم الاحتفاظ بالفواكه الاستوائية في الثلاجة. ومنها الموز والليتشي والفواكه الاستوائية الأخرى حيث ذلك يسرع عملية التحلل بينما تتكاثر البكتيريا في الفواكه في بيئة ذات درجة حرارة منخفضة وسيتم إنتاج نفس الأفلاتوكسينات.

كما ولا ينصح بتخزين المعكرونة، حيث من الممكن أن يكون لذلك تأثير سلبي للغاية على الصحة.

كما ولا ينصح بتخزين الخضار المملحة في الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي وضع النباتات الطبية هناك، لأنه عندما تكون بالقرب من الطعام لفترة طويلة، يمكن أن تتغلغل فيها أنواع مختلفة من البكتيريا والرطوبة، مما يؤدي إلى فقدان الخصائص المفيدة.

قواعد حفظ الطعام في الثلاجة

وضع الطعام في الثلاجة لا يعني أنه أصبح آمناً فأحيانا ما يفسد الطعام حفظه

لا يعني وضع الطعام في الثلاجة أنه أصبح آمناً فأحياناً يحدث العكس٬ لذلك يجب الانتباه جيداً لفحص الطعام والالتزام ببعض القواعد لضمان جودة الغذاء٬ حسب موقع “كايتف”.

كل الأطعمة داخل الثلاجة لها مدة صلاحية، وتقل المدة مع انقطاع التيار الكهربائي. وهناك تعليمات لحفظ الطعام٬ أولاً إذا كان الطعام ترك لـ4 ساعات يجب التخلص منه وعدم وضعه بالثلاجة لأنه معرض بدرجة أسرع للتلف، وثانياً المحافظة على غلق باب الثلاجة باستمرار.

كما أنه من الضروري التخلص مما تبقى من طعام الليلة الماضية من اللحوم والأسماك والبيض والدجاج، وعدم حفظه بالثلاجة، خاصة إذا تعرض لحرارة 40 درجة مئوية لأكثر من ساعتين.

وعند استخدام الثلاجة يمكن الاحتفاظ بالطعام بمدة أطول كلما كان غير ممتلئ٬ أما إذا كان نصف ممتلئ فالمدة الأمثل للطعام 48 ساعة، وفي حال كان ممتلئاً جداً فالمدة تقل إلى 24 ساعة فقط.