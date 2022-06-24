أضرار لا تعرفها عن أشعة الشمس للبشرة والجسم

تعتبر حمامات الشمس مفيدة جدًا للجسم لعقود حتى الآن، ومع زيادة تلوث كوكبنا وتدهوره، فقد تتسبب في أضرار لا رجعة فيها، يعد الاحتباس الحراري وانخفاض طبقة الأوزون من الأسباب القليلة التي تجعل التعرض لأشعة الشمس أمرًا خطيرًا إلى حد ما على أجسامنا، يمكن للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس أن تؤثر علينا سلبًا، وفقا لما نشره موقع “doctor.ndtv.”.

6 أضرار تسببها أشعة الشمس للبشرة والجسم

التجاعيد:

يمكن أن يتسبب التعرض المطول لأشعة الشمس فوق البنفسجية الخطيرة في ظهور تجاعيد على جلدك، تحدث التجاعيد بشكل أساسي عندما تنضب الأنسجة الضامة للجلد مثل الكولاجين والإيلاستين وما إلى ذلك تحت الجلد، على الرغم من أن شيخوخة الجلد هي عملية طبيعية ولا مفر منها لأن الجلد يفقد بروتيناته الطبيعية، يمكن أن يتسبب التعرض الطويل للشمس في موت هذه الأنسجة الضامة وبالتالي تسريع عملية شيخوخة الجلد.

اسمرار الجلد:

الدباغة هو اسمرار الجلد، يظهر في المناطق التي كانت على اتصال مباشر بالأشعة فوق البنفسجية، إنه التأثير الأقل ضررًا للتعرض لأشعة الشمس على الجلد، تسمير البشرة هي عملية طبيعية لبشرتك لحمايتها من أشعة الشمس فوق البنفسجية. الميلانين هو الصبغة الداكنة التي تتكاثر على بشرتك كطريقة لحماية بشرتك من الأشعة الشديدة.

ضربة الشمس:

حروق الشمس هو الاحمرار أو التورم الذي يحدث على الجلد، إنه نتيجة التعرض المفرط للشمس قد يحدث ذلك إذا لم تحد من تعرضك للشمس ولا تستخدم واقيات الشمس بشكل صحيح، على الرغم من أن الاسمرار هو العملية التي يتجنب الجسم من خلالها حروق الشمس ، إلا أنها قد لا تكون فعالة بنسبة 100٪.

الجفاف:

الجفاف هو أحد آثار احتياج الجسم إلى المزيد من الماء في النظام الذي يتم توفيره له، قد يتسبب الجفاف في الشعور بالعطش الشديد والدوخة والتعب وجفاف الفم وأعراض أخرى، تأكد من استهلاك ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميًا خاصة إذا كنت تتعرض لأشعة الشمس في كثير من الأحيان.

يضر بالعيون:

الأشعة فوق البنفسجية لديها القدرة على الإضرار بأنسجة أعيننا، لديهم أيضًا القدرة على حرق القرنية ، وهي الطبقة الخارجية لأعيننا، يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تجعل بصرنا يبدو غائما، قد يجعل هذا العينين عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين إذا طال ملامستها للشمس، إذا تركت دون علاج ، فقد يؤدي ذلك إلى العمى.

سرطان الجلد:

يعد سرطان الجلد أحد أكثر الأمراض المزمنة المعروفة على نطاق واسع والتي يمكن أن تسببها الأشعة فوق البنفسجية، يمكن أن يؤدي التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية إلى تغيير الحمض النووي للجلد، هذا التغيير في الحمض النووي جنبًا إلى جنب مع التكاثر السريع لخلايا الجلد غير الطبيعية هذه الآن يمكن أن يسبب سرطان الجلد.

كيف تجعل التعرض لأشعة الشمس آمنًا؟

كريم واقي من الشمس:

يمكن أن يساعدك وضع واقي الشمس بانتظام أثناء النهار على حماية بشرتك من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية. تعمل الواقيات من الشمس على تحويل الأشعة فوق البنفسجية إلى حرارة يتم تبريدها لاحقًا وبالتالي تحمي الجلد من التلف.

تقصير فترة التعرض:

قلل من تعرضك للشمس لتجنب الآثار السلبية، حتى بعد وضع واقي الشمس واتخاذ تدابير أخرى ، يمكن أن يؤدي التعرض الطويل للشمس إلى تفاقم الجلد وأجزاء أخرى من الجسم.

شرب الماء:

يمكن أن يسبب التعرض للشمس لفترات طويلة الجفاف. إلى جانب ذلك ، فإن شرب كمية كافية من الماء يساعد جسمك على التعافي من السمرة وغيرها من مشاكل الجلد التي قد تسببها الشمس.

حواجز طبيعية:

في كثير من الأحيان ، قد لا يكون الواقي من الشمس كافى، جرب ارتداء الملابس التي تلون بشرتك وتكون أفتح في اللون حتى تجتذب حرارة أقل.