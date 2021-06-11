أضيفوا هذه الفواكه والخضروات الأرجوانية لنظامكم الغذائي

تحتوي الأطعمة الأرجوانية على فوائد صحية عديدة وفيما يلي مجموعة من الأطعمة الأرجوانية التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي، حسبما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

الملفوف الأرجواني

الملفوف الأرجواني هو أحد الخضروات المعروفة بين فئة الطعام الأرجواني. يُعرف أيضًا باسم الملفوف الأحمر، وهو مفيد وله خصائص تعزز الصحة نظرًا لوجود الأنثوسيانين.

كما أن هذا النوع من الملفوف غني بالبروفيتامين A وفيتامين C والألياف، إضافة إلى أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن استهلاكه مثل الملفوف الأخضر.

فاكهة “باشين”

يتم إنتاج هذه الفاكهة من كرمة استوائية تسمى “باسيفلورا إدوليس”. لها قشرة أرجوانية أو صفراء تغطي لبًا ناعمًا حلوًا مليئًا بالبذور المقرمشة. طعمها لذيذ للغاية وتحتوي على مادة بيسياتانول، وهي مادة مضادة للأكسدة.

كما أن هذه الفاكهة مفيدة لصحة الجلد ولها خصائص تعزز الصحة العامة، وتعزز جهاز المناعة نظرًا لاحتوائها على فيتامين C وفيتامين A.

الباذنجان

يتوفر الباذنجان بسهولة في سوق البقالة المحلي، وهو مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة، والمعادن الضرورية لعملية التمثيل الغذائي وصحة العظام، مثل المنجنيز والثيامين و B-6 والنحاس.

توت أكاي

ينمو توت أكي على أشجار النخيل في الغابات المطيرة الكثيفة في أمريكا الجنوبية والوسطى. لا يمكن أن يطلق عليه من الناحية الفنية اسم التوت لأنه يحتوي على نوى مثل الزيتون والمشمش. يتمتع هذا التوت بعمر افتراضي قصير ويتم تصديره عادةً إلى بلدان أخرى في شكل عصير مضغوط أو مسحوق جاف.

يحتوي توت أكاي على كميات كثيفة من المغذيات المحملة بمضادات الأكسدة، التي قد تساعد في تقليل ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

الجزر الأرجواني

الجزر الأرجواني عبارة عن خضروات مقرمشة ذات مذاق حلو مليئة بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل فيتامين C وفيتامين A والمنغنيز والبوتاسيوم والألياف. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية مثل مركبات الفينول والكاروتينات.