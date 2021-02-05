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أطباء عيون يحذرون من بعض العلامات التي تظهر على العين

5 - فبراير - 2021
تشوش الرؤية يسببه ارتفاع نسبة السكر في الدم

تشوش الرؤية يسببه ارتفاع نسبة السكر في الدم

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حذر أطباء عيون من بعض العلامات التي تظهر على العين، والتي تكون مؤشرا لمرض أو مشلكة خطيرة في الجسم.

وأفاد تقرير نشره موقع “الكونسلتو” الطبي، بأن العلامات المرضية التي تظهر على العين وتتنبأ بوجود مشكلة مرضية، هي:

– رؤية ضبابية مفاجئة

قد تكون بسبب مشكلة في تدفق الدم إلى العين أو الدماغ، وتساعد الرعاية الطبية الفورية على منع حدوث أضرار جسيمة، وقد يكون السبب الإصابة بالصداع النصفي أو السكتة الدماغية.

– انتفاخ العين

يكون عرضا لمرض جريفز، ويسبب إفراز الغدة الدرقية لعدد كبير من الهرمونات، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتفاخ العين، إضافة إلى ضعف الرؤية وفقدانها، وقد يسبب أيضًا الإسهال وفقدان الوزن ورجفان اليد.

– تشوش الرؤية

يسببه ارتفاع نسبة السكر في الدم، وإهماله قد يصاب الشخص باعتلال الشبكية السكري.

– تدلي الجفون

يسببه الوهن العضلي، وهو ما يجعل جهاز المناعة يهاجم ويضعف العضلات، وأبرزها عضلات العين والوجه والحلق، ومن ثم صعوبة المضغ أو البلع أو الكلام.

– تشنجات العين

قد تكون بسبب التعب والإجهاد، أو تناول الكافيين والكحوليات، أو قلة النوم، أو التدخين، ونادرا ما تشير إلى وجود مشكلة في الجهاز العصبي، مثل التصلب المتعدد.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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