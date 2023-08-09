أطباء يحذرون من مضاعفات خطرة لرضوض الضلوع

شددت الجمعية الألمانية لجراحة العظام ‫والكسور على ضرورة علاج رضوض الضلوع في الوقت المناسب، وذلك للوقاية من ‫الإصابة بالتهاب رئوي.

‫وأوضحت الجمعية أن الالتهاب الرئوي ينجم عن إصابات الصدر عندما يتنفس ‫المريض بشكل سطحي لفترة طويلة بسبب الألم، حيث لا تمتلئ الرئة بالهواء ‫على نحو كاف، مما يرفع خطر الإصابة بعدوى، ومن ثم الإصابة بالتهاب.

‫وأضافت الجمعية أن رضوض الضلوع هي إصابة غير مؤذية في الغالب، تحدث عادة ‫نتيجة التعرض لحادث، مشيرة إلى أن أعراضها تتمثل في حدوث كدمات وتورم ‫وألم.

ورغم أن رضوض الضلوع غالبا ما تشفى من تلقاء نفسها من خلال ‫الالتزام بالراحة وتبريد موضع الرضوض، فإنه ينبغي على أية حال ‫استشارة الطبيب لفحص ما إذا كان الأمر يقتصر على رضوض فقط أم أنه يتعلق ‫بوجود كسر في الضلوع.

وإذا أظهر التشخيص أن الأمر يقتصر على رضوض فقط، سيصف الطبيب حينئذ ‫دواء مثل الإيبوبروفين لتخفيف الألم، الأمر الذي لا يجعل فترة الشفاء ‫أكثر احتمالا فحسب، بل يمنع أيضا الإصابة بالتهاب رئوي.