أطباء يحسمون الجدل… هل تسبب مكعبات مرقة الدجاج السرطان؟

من المعروف أنه لا غنى عن مكعبات مرقة الدجاج في عدد كبير من الأطباق. وعادة ما يتم استخدام المكعبات المصنعة والجاهزة المباعة في الأسواق. وبعد تداول شائعة عن أن استخدام مكعبات مرقة الدجاج في الطعام يسبب الإصابة بالسرطان، حسمت هيئة الغذاء والدواء في السعودية هذا الجدل.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر” قبل أيام: “لا صحة بأن مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان، إنما تنصح #الغذاء_والدواء بتقليل استهلاكها لاحتوائها على كميات عالية من الملح”.

كما أوضحت أن المكون الرئيسي لهذا العنصر هو ملح جلوتامات الصوديوم، والذي يعتبر أحد المضافات الغذائية المسموح بها وفق اللوائح الفنية السعودية.

ونصحت بالتقليل من تناول واستخدام مكعبات مرقة الدجاج لاحتوائها على كميات عالية من الملح.