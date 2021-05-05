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أطعمة تحارب الأرق وتغنيك عن استخدام الحبوب المنومة

6 - مايو - 2021
فواكه - تعبيرية

فواكه - تعبيرية

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يلجأ الكثيرون إلى الأدوية والمهدئات للتخلص من الشعور بالأرق وعدم القدرة على النوم الأمر الذي معاناة كبيرة في حياتهم اليومية.

وبعيدا عن هذه الأنواع من الحبوب، يمكن الاعتماد على عدد من العناصر الغذائية التي تحارب الأرق وتحل محل المنومات المختلفة، بحسب ما ذكره موقع “elconsolto” الطبي.

يأتي في مقدمة هذه الأغذية اللوز، الذي يحوي على الألياف ومضادات الأكسدة إضافة للدهون الأحادية المشبعة الأمر الذي يساعد على إفراز هرمون الميلاتونين المنظم للنوم.

وأيضا الكيوي الذي فضلا عن قيمته الغذائية العالية والفوائد المختلفة التي يقدمها، فهو يساعد على تنظيم دورة النوم لاحتوائه على مادة السيروتونين المسؤولة عن ذلك، بالإضافة للأسماك الدهنية التي تساعد في إفراز هذا الهرمون أيضا.

وكذلك الموز، فهو مصدر غني بالمغنيزيوم إضافة إلى الكثير من العناصر الغذائية الأخرى، ويحوي على حمض التربتوفان الذي يساعد على النوم.

يضاف لهذه الأغذية البابونج، الذي يحتوي على مضادات للأكسدة ترتبط بمستقبلات معينة موجودة في الدماغ تساعد على التقليل من الشعور بالأرق والمساعدة على النوم.

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