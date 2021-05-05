أطعمة تحارب القلق والتوتر وتشعرك بالاسترخاء والراحة

تلعب العديد من العوامل دوراً في زيادة مشاعر القلق والتوتر وأحدها النظام الغذائي، لذا فهناك بعض الأطعمة التى تساعدك فى خفض مستويات التوتر والقلق والسيطرة عليها، لتجنب مخاطرها التى تنعكس عل عملك ونشاطك اليومى.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع bold sky، فهناك بعض الأطعمة التى تخفض مستويات التوتر لديك:

1. شاي الأعشاب

تشير الدراسات العلمية إلى أن بعض الأعشاب قد تساعد في تخفيف أعراض القلق، حيث تساعد المحولات الموجودة في الأعشاب جسمك على التكيف مع الإجهاد والعمل مع جسمك للمساعدة في إيجاد التوازن المثالي والاسترخاء، لأنها توفر العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعتبر مهمة لتهدئة عقلك وتفتيح مزاجك.

ويحتوي شاي الأعشاب أيضًا على زيوت عطرية معروفة بقدرتها على تهدئة الأعصاب، وتحسين الدورة الدموية وتعزيز عملية إزالة السموم في جسمك، مما يؤدي بدوره إلى تحسين مزاجك العام وتشمل شاي الورد، وشاي النعناع، وشاي البابونج، وشاي المريمية.

2. الشوكولاتة الداكنة

غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد والتي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وضغط الدم وتحسين مزاجك وتخفيف التوتر، فعندما تنخفض مستويات السكر في جسمك عن مستوى معين ، فإنك تشعر بالغضب وتبدأ في إجهاد عقلك، لذا يمكن إعادة مستوى السكر المنخفض إلى طبيعته عن طريق تناول الأطعمة التي تعيد مستوى السكر في الدم، حيث أظهرت الدراسات أن تناول 40 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا يجنبك الإجهاد والتوتر.

3. الحبوب الكاملة

نظرا لأنها غنية بالكربوهيدرات المعقدة وتزود الجسم بالطاقة اللازمة لعقلك وجسمك، لكنها تتحكم أيضًا في الهرمونات التي تجعلك تشعر بالتوتر، وبالتالي تساعدك فى زيادة التركيز لانها تزيد من مستويات السيروتونين في جسمك.

4. الافوكادو

نظرا لأنه غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3 وفيتامين ب، وكل منهما مسؤولة عن راحة عقلك من الإجهاد، حيث يساعد فيتامين ب 6 الجسم على إنتاج العديد من النواقل العصبية، بما فى ذلك السيروتونين، الذى يؤثر على الحالة المزاجية الإيجابية.

الأفوكادو غنى أيضًا بفيتامينات ب 6 التى تخفف التوتر والدهون الصحية للقلب التى قد تساعد فى تقليل القلق.

5. الأسماك

وجود أوميجا 3 في الأسماك يمكن أن يساعدك أيضًا على تقليل الالتهاب والقلق والقضاء على التوتر من عقلك، حيث تتفاعل العديد من العناصر الغذائية الموجودة في المأكولات البحرية مع الخلايا العصبية في دماغك وتجعلك تشعر بتحسن كبير، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأسماك الزيتية أن تمنع المؤشرات الحيوية للتوتر أيضًا، مثل التونة والسلمون والسردين.

6. الحليب الدافئ

يساعد تناول كوب صغير من الحليب الدافئ قبل النوم، حيث يحتوي الحليب على التربتوفان، وهو حمض أميني أساسي، كما أنه عنصر أساسي في إنتاج السيروتونين الذى يساعدك على الاسترخاء والنوم .

7 .المكسرات

تحتوى على العديد من العناصر الغذائية االتى تعزز صحة الدماغ وتخفض مستويات التوتر والقلق وتحافظ أيضًا على ضغط الدم في الجسم تحت السيطرة.

8. الفاكهة

تناول الفاكهة الموسمية يساعد فى القضاء على التوتر من عقلك، وخاصة تلك التى تحتوى على نسبة غنية من حامض الستريك ومركبات الفلافونويد والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي يحتاجها عقلك .

9. الكركم

يساعد الكركم فى القضاء على القلق والتوتر عن طريق تقليل الالتهاب، لذا فإن تناول كوب من حليب الكركم الدافئ، يعزز من قدرتك على النوم والمناعة والتخلص من التوتر.