أطعمة تحافظ على صحة الأسنان.. أهمها "الفوسفور"

الاهتمام بالاسنان يعتبر من الامور الاساسية التي غالباً ما يحتاج الانسان اليها بشكل اكبر، بسبب وجودها من اساسيات المظهر بحيث يتبع بعض الاشخاص العديد من الوصفات الغذائية من خلال المحافظة على اللون او حماية اللثة.

بحيث تعتبر الأطعمة الغنية بالنشا، والسكر، أكثر الأطعمة المحبة للبكتيريا الموجودة في اللثة، كما وتحتوي السكريات إلى أحماض ضارة تؤدي إلى تحلل المينا مما يؤدي إلى العديد من أمراض اللثة مثل التهاب اللثة.

تلعب الأغذية الصحية السليمة دوراً حيوياً في تعزيز صحة الفم وضمان الابتسامة المشرقة والجميلة على وجوهنا، بالإضافة إلى ذلك فإن النظام الغذائي الصحي يجعل جهاز المناعة لدينا أقوى، مما يساعد بدوره على تجنب جميع المشاكل الصحية، بما في ذلك صحة اللثة والأسنان، وذلك حسب ما ذكره موقع “boldsky”.

أفضل الأطعمة لصحة فمك:

الكالسيوم:

تساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم ، بما في ذلك الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم ، والزبادي ، والجبن ، وكذلك حليب الصويا المدعم ، في نمو أسنان وعظام قوية. والسلمون المعلب واللوز والعديد من الخضار الورقية الخضراء الداكنة هي أيضًا مصادر جيدة للكالسيوم.

الفوسفور:

هو فيتامين موجود في البيض والأسماك واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان والمكسرات والبقوليات ، وهو ضروري لأسنان قوية.

كما والفواكه الحمضية والطماطم والفلفل والبروكلي والبطاطس والسبانخ كلها غنية بفيتامين سي الذي يحسن صحة اللثة.