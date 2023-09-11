أطعمة تحد من رغبتك في تناول السكريات

الرغبة الشديدة والمستمرة في تناول السكريات مثل الحلوى قد تؤدي إلى مشكلات صحية، وتعيق عملية إنقاص الوزن لذلك يجب اتباع بعض الخطوات للتخلص من اشتهاء السكريات مثل تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين، ومضغ العلكة، وتناول بعض الأطعمة التي تزيد من الشبع.

وتساعد بعض الأطعمة في إشباع الجوع، وتعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم بالتالي تقلل من رغبتك في تناول السكريات، ويجب تضمين تلك الأطعمة الصحية في الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة، وتشمل ما يلي:

التوت بجميع أنواعه- الفراولة- الشوفان- البيض- الجبن الطبيعي- الأفوكادو- الفستق.

ومن هذه الأطعمة أيضا البقوليات مثل العدس الحمص زيت الزيتون، والزيتون، الخضراوات غير النشوية مثل الخيار والبروكلي البطاطا الحلوة الزبادي اليوناني بذور السمسم بذور الشيا الكينوا الشوكولاتة الداكنة التمر (يجب تناوله باعتدال) الدواجن، واللحوم، والأسماك.