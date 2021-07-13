أطعمة تحميكم من الجفاف في الصيف

ذكر موقع كونسلتو ان بعض الأطعمة غنية بالماء، ويمكنها تعويض الجسم عما يفقده بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

البداية مع الخيار، الذي يحتوي ضمن مكوناته على 95% من الماء يف قيمتها الغذائية، بجانب احتوائه على الفيتامينات والمعادن بنسب عالية أيضا.

أيضا فإن البطيخ من الفواكه الصيفية التي يمكنها الإسهام بصورة فعالة في منع الإصابة بالجفاف، فهي مثل الخيار تحتوي على 95% من الماء في قيمتها الغذائية، إضافة إلى قدرته على المساعدة في عملية فقدان الوزن وتقوية المناعة وغيرها.

ومثل البطيخ الكنتالوب، الذي يحتوي على نسبة عالية من الماء، وبالتالي فإن المواظبة على تناوله يقلل من فرص الإصابة بالجفاف، ويعوض الجسم عما يفقده من السوائل.

كذلك فإن الفراولة يمكنها فعل الأمر ذاته، حيث يشكل الماء نسبة 91% من قيمتها الغذائية، مع غناها بفيتامينات مهمة مثل فيتامين سي.

ومن الخضروات تأتي الطماطم التي تحتوي على الماء بنسبة 94% من القيمة الغذائية لها، مع غناها بالبوتاسيوم، الذي يحتاجه القلب كثيرا، لكن الأطباء ينصحون بالاعتدال في تناولها بسبب احتوائها على الصوديوم الذي يؤثر على ضغط الدم.

أيضا فإن الكرفس من الخضراوات الغنية بالماء، مع غناه بالألياف ومضادات الأكسدة.