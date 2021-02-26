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أطعمة تحمي مرضى السكري من هشاشة العظام

منذ 19 ساعة
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حذرت الجمعية الألمانية لداء السكري من أن مرض السكري المزمن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة وضمور العظام.

ووفقا لموقع “فيستا باز” الطبي، أشارت الجمعية الألمانية إلى أن مرضى السكري يمكنهم تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام من خلال الالتزام بنظام غذائي سليم غني بالكالسيوم لتعويض ضمور العظام التدريجي، الذي يحدث بسبب المرض ومنع الإصابة بالهشاشة.ويوصي الأطباء بدمج الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الخضروات والفواكه والمكسرات ومنتجات الألبان وفول الصويا، في النظام الغذائي لمرضى السكري.

كما يجب على مريض السكري أيضا إعادة شحن مخزون جسمه من فيتامين “د”، الذي يلعب دورا حيويا في صحة العظام، وذلك من خلال تناول الأطعمة الغنية به، مثل الأسماك البحرية والبيض والمشروم وأعضاء الحيوانات الداخلية مثل الكبد، فضلا عن الحرص على التعرض لأشعة الشمس بانتظام، لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين “د”.

كما يجب على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم والحفاظ على توازنها، عن طريق تناول الأدوية بانتظام لتخفيف التداعيات الصحية الخطيرة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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