السبت 17 صفر 1445 ﻫ - 2 سبتمبر 2023 |
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أطعمة تزيد من خطر تطور سرطان الأمعاء

منذ 7 دقائق
النظام الغذائي الصحي ضروري لمرضى السرطان

النظام الغذائي الصحي ضروري لمرضى السرطان

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تلعب نوعية النظام الغذائي دوراً مؤثراً في زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى تغيير النمط الصحي واستهلاك الأطعمة الجاهزة والغنية بالدهون المشبعة ينعكس بشكل واضح على الصحة.

كشفت تقارير طبية أبرز الأخطاء التغذية الشائعة، والتي تؤدي إلى زيادة احتمالية تطور سرطان الأمعاء، محذرة من تناول بعض الأطعمة، مثل الوجبات السريعة واللحوم المقلية.

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن الإفراط في استهلاك الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية، يعتبر خطأ متكرراً في النظام الغذائي لدى الكثير من الأشخاص.

وأوضحت أن تناول هذه الأطعمة بكثرة، يزيد من احتمالية تطور سرطان الأمعاء، موصية بضرورة التوقف عن هذه العادة الغذائية السيئة، واستبدال هذه الأكلات بالفواكه والخضروات الغنية بالألياف الغذائية.

وحذرت التقارير أيضاً من الإفراط في تناول اللحوم المقلية، مشيرة إلى أن أمعاء الإنسان تحتاج إلى الألياف الغذائية الموجودة بكثرة في الخضروات والفواكه.

ونصحت أيضاً بتناول الحبوب، خاصة الشعير والشوفان، حيث أنها تحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، موضحة أن هذه الألياف تلعب دوراً هاماً في الوقاية من سرطان الأمعاء، وكذلك من سرطان الرئة وسرطان البروستاتا.

وأوصت التقارير بإدراج هذه المنتجات المفيدة في النظام الغذائي اليومي، كما حثت على ضرورة ممارسة النشاط البدني، محذرة من أن الجلوس والخمول لفترات طويلة، يعتبر من العادة الصحية الخاطئة التي تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض.

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