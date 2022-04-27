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أطعمة تساعد على التخلص من انتفاخ البطن في “العيد”

27 - أبريل - 2022
انتفاخ البطن- تعبيرية

انتفاخ البطن- تعبيرية

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أيام تفصلنا عن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وقد يعاني بعض الاشخاص من مشكلة انتفاخ البطن في العيد، بسبب تغير النظام الغذائي بشكل مفاجئ للمعدة، وانتفاخ البطن ينتج بسبب تراكم الغازات في المعدة، بسبب اضطراب النظام الغذائي.

وهناك بعض الأطعمة التي تساعد على التخلص من مشكلة انتفاخ البطن في العيد، ومن ابرز تلك الأطعمة التي ينصح بتناولها في العيد: الخيار فهو يساعد على طرد السموم من الجسم، فهو غنى بالكبريت والسيليكون ويساعد الكلى على إزالة حمض البوليك بشكل جيد.

والزبادي من أكثر الأطعمة التي ينصح بتناولها إذا كنت تعاني من مشكلة إنتفاخ المعدة، فهو جيد لعملية الهضم لأنه يحتوي على بكتيريا جيدة تمنع البكتيريا السيئة وتمنع انتفاخ البطن، وماء جوز الهند يساعد ايضا في مقاومة الانتفاخ الناتج عن الصوديوم، ويساعد على عملية تطهير المعدة.

ويساعد الموز على علاج الانتفاخ الناتج عن الملح، يعد الحفاظ على توازن صحي بين الصوديوم والبوتاسيوم أمراً في غاية الأهمية للحفاظ على توازن الماء المثالي في الجسم، الأفوكادو والكيوي والبرتقال والفستق هي أطعمة أخرى غنية بالبوتاسيوم يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي، لعلاج مشكلة الانتفاخ في العيد.

ومن ابرز المشروبات التي تساعد على علاج انتفاخ المعدة، هو مشروب الأعشاب ومشروب الزنجبيل الذي يساعد على تطهير المعدة، والتخلص من البكتيريا السيئة في الجسم.

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