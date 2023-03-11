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أطعمة تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن

منذ 9 دقائق
فقدان الوزن- تعبيرية

فقدان الوزن- تعبيرية

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يعتبر فقدان الوزن أولوية كبيرة لدى الكثير من الأشخاص، لذلك تجدهم يبحثون عن أفضل الطرق التي من الممكن أن تساعدهم في ذلك.

أعلنت الدكتورة ألكسندرا رازرينوفا، خبيرة التغذية الروسية أن المواد الطبيعية التي تسرع عملية التمثيل الغذائي وتساعد على حرق الدهون (المولدات الحرارية) كثيرة في الطبيعة.

وتقول: “هذه المواد ترفع حرارة الجسم وتسرع عملية التمثيل الغذائي ولها تأثير في حرق الدهون وتنشط الجهاز العصبي المركزي. وهذه المواد موجودة في العديد من المواد الغذائية”.

وتضيف: يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين والفلفل الأسود على مادة البيبيرين وقشرة الحمضيات على السينفرين، كما أن الكافيين والايبيغالوكاتشين ينسبان أيضا إلى المولدات الحرارية. والشاي الأخضر يحتوي على مزيجها. ويعتبر الزنجبيل والقرفة والكمون والخردل والثوم والشبت (الشمرة) والبقدونس والريحان وإكليل الجبل والعسل وبذور الكتان من ضمن المولدات الحرارية.

وتوصي الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي تناول هذه المواد بحذر لأن حدتها تؤثر وتهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

وتقول: “بما أننا نعرف تأثير المواد المولدة للحرارة، علينا استخدامها باعتدال وخاصة إذا كان الشخص ينوى الخروج من المنزل في الطقس البارد. لأنها تنشط عملية التعرق. أما الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي فيمكنهم تناول مشروب من الزنجبيل والعسل والليمون، ما يساعد على زيادة التعرق وبالتالي سرعة انخفاض درجة حرارة الجسم المرتفعة”.

ووفقا لها، لجميع المواد الكاملة تأثيرُ مولّدِ الحرارة، لأن طاقة ما تتحرر خلال عملية الهضم فيحافظ على تنظيم الحرارة. لذلك يمكن أن ننسب إلى مولدات الحرارة: الأسماك واللحوم والبيض والحبوب الكاملة والمكسرات وبعض الخضروات والفواكه.

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