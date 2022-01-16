الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 16 يناير 2022 |
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أطعمة تساعد في إطالة فترة الشباب

منذ 8 ساعات
طعام- تعبيرية

طعام- تعبيرية

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كل ما نتانوله يلعب دورا كبيرا في تعزيز صحة أجسامنا، والوقاية من الأمراض التي قد تتسبب في شيخوخة الخلايا لدينا.

وكشفت الروسية إلينا تيولبينا، اختصاصية في الجهاز الهضمي، أن الحفاظ على شباب البشرة والشعر، وكذلك التمثيل الغذائي العام، يعتمد بشكل كبير على فيتامينات “ب” ، وخاصة فيتامين “ب 2”.

وأشارت الطبيبة الروسية تيولبينا في تصريحات للقناة الخامسة المحلية، إلى أنه مع تقدم العمر لا يمتص جسم الإنسان بسهولة جميع المكونات الضرورية وهذا يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.

وقالت تيولبينا: “تتم جميع العمليات الكيميائية الحيوية في أجسامنا بمشاركة فيتامينات ب، بما في ذلك فيتامين ب 2 أو الريبوفلامين. وفي الوقت نفسه، يتمثل الدور الرئيسي لفيتامين ب 2 في تنشيط فيتامينات ب الأخرى: ب 6 وب 9 (حمض الفوليك) وفيتامين B12، ومن دونه لا تعمل”.

وفقا للخبيرة، فإنه غالبا ما يحدث نقص فيتامين “ب2” بسبب المجهود البدني الشديد وفقر الدم وأمراض الجهاز الهضمي أو الغدة الدرقية. ومع ذلك، من الممكن تحديد ما إذا كان الشخص يحتاج إلى فيتامين “ب2” فقط من خلال التحليل.

وأشارت تيولبينا إلى أنه “نظرًا لارتفاع نسبة السعرات الحرارية في الصنوبر، فلن نتناوله بالكميات الضرورية لتعويض نقص فيتامين ب 2″، مضيفة أن الريبوفلامين يتحلل بسرعة كبيرة في وجود الضوء، مما يجعل من الصعب الحصول عليه من الأطعمة التقليدية.

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