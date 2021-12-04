أطعمة تسدّ الشهية.. ما هي؟

هناك العديد من الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، كما أن هناك بعض الأطعمة التي تتسبب في سد الشهية إلى حد ما.‏

فتلك الأطعمة تساعدك في كبح جماح الشهية وتقليل الشعور بالجوع، وبالتالي التقليل من نسبة تناول الطعام على مدار اليوم، ومنها‎:‎

البيض

يعد من أفضل الأطعمة التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة له، كالكاليسيوم والبروتين، ولذا تناوله يعد مفيدا للجسم، ‏وأيضًا يساهم في سد الشهية وتقليل فرص الشعور بالجوع لأنه يأخذ وقتا طويلا في الهضم‎.‎

القهوة

يساعد فنجان القهوة على تقليل فرص الشعور بالجوع، لأنه يزيد من إفراز هرمون مهم في الأمعاء مسؤول عن الشعور بالشبع، ويطلق ‏عليه‎ “PYY”‎، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة للجسم‎.‎

الفول والعدس

إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد وترغب في سد الشهية فعليك بتناول البقوليات في الصباح، فهي قليلة السعرات الحرارية، ‏وأيضا غنية بالألياف والبروتين، ولذا فإن تناولها مفيد وأيضا يساعدك في عملية التخلص من الوزن الزائد‎.‎

الشوكولاتة الداكنة

تساعدك على الشعور بالشبع لأنها تأخذ وقتا طويلا في الهضم، وتعمل على سد الشهية، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، ولذا فإن ‏تناول الشوكولاتة الداكنة خلال اليوم يعد خيارا رائعا‎.‎

الأسماك

تناول السمك يساعد في إفراز هرمون “اللبتين” الذي من دوره تقليل الشعور بالجوع، ولذا تناولك لهذا الغذاء يعد رائعا‎.‎