الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
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أطعمة تعوض نقص البروتين في الجسم

منذ 18 دقيقة
أطعمة غنية بالبروتين

أطعمة غنية بالبروتين

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البروتين هو عنصر غذائي أساسي يؤدي دورًا حيويًا في الجسم، حيث يساعد في بناء وإصلاح الخلايا والأنسجة وإنتاج الهرمونات والإنزيمات.

وقد يؤدي نقص البروتين إلى مشاكل صحية عديدة، لذا من المهم معرفة كيفية تعويض هذا النقص من خلال تناول بعض المأكولات الغنية بالبروتين.

أهمية البروتين للصحة

يعتبر البروتين مهمًا لصحة العضلات والعظام والدم والشعر والأظافر، ويساعد على تعزيز نظام المناعة وزيادة حرق الدهون.

إليكم بعض الأطعمة الغنية بالبروتين، ومنها:

– اللحوم الحمراء

– الدواجن

– الأسماك

– البيض

– المكسرات

– منتجات الألبان

– ويمكن أيضًا الحصول على البروتين من البذور مثل اللوز والفستق والكاجو.

كيفية تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي

لتعويض نقص البروتين، يمكن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين بانتظام، ويمكن تناول البيض في الإفطار، وتناول الدواجن أو الأسماك في الغداء والعشاء. كما يمكن إضافة المكسرات والبذور إلى السلطات أو الزبادي أو كوجبة خفيفة.

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