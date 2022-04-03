أطعمة تقلل خطر سرطان البروستات

تزيد مخاطر سرطان البروستات بعد سن الـ 65، ويمكن خفض مخاطر الإصابة به بتناول غذاء صحي تنخفض فيه مستويات الدهون، وباتباع نمط حياة صحي.

وتظهر مقارنة بين البلدان أن تطور سرطان البروستات يعتمد، إلى جانب عوامل أخرى، على الأسلوب الغذائي، ففي بلدان مثل اليابان أو الصين أو جنوب أوروبا، تظهر الأورام بشكل أقل كثيرا مما يحدث في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وذلك وفقا لتقرير في دويتشه فيله.

ويعتقد الباحثون أن الاختلاف يرجع جزئيًا إلى الأساليب الغذائية، إذ يعتمد سكان اليابان والصين تقليديًا على المزيد من الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الصويا.

وأظهرت دراسة أجريت في مستشفى كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة أن الجزيئات المرتبطة بالنظام الغذائي في الأمعاء مرتبطة بتطور سرطان البروستات العدواني (ينمو بشراسة) وأن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يقلل بشكل كبير من هذه المخاطر، بحسب ما نقل دويتشه فيله عن موقع “هايل براكسيس” الألماني.

وبهذا الصدد، توصي جمعية مرضى السرطان الألمانية “دي كيه جي” (DKG) بتجنب السمنة، وممارسة الرياضة بانتظام، والاعتدال في تناول اللحوم الحمراء ومنتجات اللحوم.

أطعمة تحمي البروستات وقد تقلل خطر السرطان

الطماطم وفول الصويا

وفقًا لجمعية مرضى السرطان الألمانية، تحمي بعض المكونات النباتية البروستات، من بينها فيتواستروجين Phytoestrogen التي توجد بكثرة في فول الصويا، ولايكوبين Lycopene وهو أحد مكونات الطماطم، وكابسيسين Capsaicin الموجود في الفلفل الحار، بحسب ما نشر موقع “تي أونلاين” الألماني.

تناول سمك السلمون بانتظام

من الواضح أن الاستهلاك المنتظم للسلمون والأطعمة الأخرى الغنية بأوميغا 3 الدهنية يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأورام البروستات. إذ أظهرت دراسة من جامعة كاليفورنيا أن الرجال الذين يتناولون سمك السلمون مرة واحدة أو أكثر في الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 63% للإصابة بأشكال من السرطان.

الشاي الأخضر

يرتبط معدل استهلاك الشاي الأخضر بمعدل خطر الإصابة بسرطان البروستات، وهي النتيجة التي قدمها باحثون من مركز اليابان الوطني للسرطان في طوكيو بعد تقييمهم لبيانات 50 ألف مريض من مركز الصحة العامة في اليابان.

ويحتوي الشاي الأخضر على بوليفينول Polyphenol، وهي المادة النباتية التي لها تأثيرات مضادة للسرطان.